Beyin: Harikalar Diyarı’nın Hikayesi

Prof. Dr. İsmet Kırpınar:

Vücudumuzun el, kol, ayak hareketlerinin planlandığı çeşitli bölgeler var. Fakat bütün bu bölgeler o konuda uzmanlaşmış olsa bile herhangi bir yaptığımız eylem, bu bir düşünce olabilir, bir his olabilir ya da bir hareket olabilir. Neredeyse beynin bütün devrelerin işin içine girmesini gerektiriyor. Beyni kabaca büyük bir senfoni orkestrasına benzetmek mümkün. Beethoven'ın, Mozart'ın bir eseri icra edilirken bir noktada davullar çalıyor, bir yerde kemanlar gidiyor devreye ama o eserin tam bir icrası bütün enstrümanların senkronize bir şekilde çalışmasına bağlı. Beyin de tam olarak öyle çalışıyor. Yani belirli özelleşmiş merkezler var. Fakat yaptığımız her şeyde, düşündüğümüz her düşüncede ya da hissettiğimiz her duyguda beynin neredeyse tamamı işin içine giriyor. Müthiş bir etkileşim ortamı. Bunu bir başka şeyle mukayese etmek mümkün değil. Belki evrenin oluşturan saygısız galaksiler içerisindeki yıldızlar gibi bir kompleks yapıyla karşılaşabiliriz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz: Şimdilik yıldızlar arasında ya da dünyamızda başka dünyalar arasında herhangi bir irtibat kurulmadı ama beyinde her an milyarlarca böyle bağlantı kuruluyor. Böyle bir üstünlüğünün olduğunu bile söyleyebiliriz.

İSMET KIRPINAR'IN KALEMİNDEN "BEYİN: HARİKALAR DİYARI"