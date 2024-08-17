Türkçe’nin İzinde: Türkçe Konuşan Ülkeler ve Türk Dil Ailesi

🔷 Bugün tüm dünyada Türkçe konuşan ve Türk Dil Ailesi grubu içerisinde yer alan pek çok ülke vardır. Bu ülkelerde ana dil olarak Türkçe konuşanların sayısının büyük bir bölümü Avrupa ve Asya kıtalarına yayılmış durumdadır.

🔷Yaklaşık otuz üyeden oluşan ve 160 milyondan fazla insan tarafından konuşulan bu diller, tipolojik olarak birbirlerine oldukça benzerler.