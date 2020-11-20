Hulefa-i Raşidin dönemi ile ilgili bilinmesi gereken 15 önemli olay
Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatından sonra başlayan ve yaklaşık olarak 30 yıl süren Hulefa-i Raşidin döneminde İslam alemi açısından birçok önemli olay vuku bulmuştur. Bu yazımızda sizler için Hulefa-i Raşidin döneminde gerçekleşen 15 önemli olayı sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20.11.2020
17:36
Hicri birinci asır Hz. Muhammed'e (sav) nübüvvet verilmesinden on üç yıl sonra miladi
622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlamaktadır. Bu olay, İslam tarihi açısından bir kırılma noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilir. Hicretten sonraki beş yıl içerisinde Bedir (624), Uhud (625) ve Hendek (627) gibi üç büyük savaşta müşriklerle karşı karşıya gelinmiş, İslam zor şartlar altında var olma savaşı vermiştir.
Peygamberimizin son günleri nasıl geçmişti?
📌
632 yılında Hz. Muhammed'in ebedi âleme göç etmesinin ardından 661 yılına kadar Dört Halife Dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde ilk olarak Hz. Ebu Bekir (r.anh) 2 yıl kadar halifelik yapmıştır.
📌 Hz. Ebu Bekir bu iki yıllık süreçte, Hz. Muhammed (sav)'in vefatından sonra ortaya çıkarak kendinin peygamber olduğunu iddia eden ve devlete zekât vermek istemeyen kişilerle savaşmıştır.
📌 Aynı zamanda hafızların farklı olaylarda vefat etmesi ve sayılarının azalması sebebiyle dağınık haldeki sahifeleri bir araya toplayarak Kur'an'ı cem etmiştir. Bu şekilde Kur'an ilk defa iki kapak arasında bir araya getirilerek kitap halini almıştır.
📌 Hz. Ebu Bekir, aynı zamanda
istişareye çok önem verir ve önemli devlet meselelerinde muhakkak diğer sahabi efendilerimizle istişare ederdi.
Hz. Ebubekir'in hayatı
📌 İkinci halife
Hz. Ömer (r.anh) on yıl boyunca halifelik yapmıştır. Adaleti ile meşhur halife Kudüs, Suriye ve Mısır gibi çok önemli toprakları İslam coğrafyasına katarak İslam Devleti sınırlarını oldukça genişletmiştir.
📌 Hz. Ömer dönemine İslam devletinin teşkilatlanma dönemi diyebiliriz. Bu dönemde devlete ait malların toplandığı ve muhafaza edildiği
Beytülmal inşa edilmiştir. Burada toplanan malların harcanmasının düzenlenmesi için de Divan Teşkilatı kurulmuştur.
📌 Hz. Ömer zamanının en belirgin özelliği izlenilen fetih politikasıdır. Bu dönemde İslam ordusunun askerleri Anadolu'ya kadar ulaşmışlardır.
📌 Hz. Ömer döneminde aynı zamanda
Kufe, Basra ve Fustat gibi çok önemli medeniyet merkezleri kurulmuştur.
Hz. Ömer nasıl şehit edildi?
📌 Üçüncü Halife
Hz. Osman (r.anh) on iki yıl boyunca halifelik yapmıştır ve bu dönemde Hz. Ebu Bekir zamanında oluşturulan ana Mushaf'tan hareketle Kur'an'ı Kerim çoğaltılmış ve farklı İslam başkentlerine gönderilmiştir.
📌 Hz. Osman zamanında
deniz fetihleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İslam'ım ilk ağır teçhizatlı deniz ordusu bu dönemde kurulmuş ve birçok deniz zaferi elde edinilmiştir. Bu zaferlerin en meşhurlarından biride Kıbrıs'ın fethidir.
📌 Hz. Osman döneminin özellikle son altı yılında birçok fitne çıkmış ve isyanlar bastırılmaya çalışılmıştır. Bu dönemin en büyük problemlerinden biri
Abdullah b. Sebe ve faaliyetleridir.
Hz. Osman'ın hayatı…
📌 Hicri 35. yılda Hz. Osman'ın öldürülmesinin ardından
Hz. Ali (r.anh) halife olmuştur. Hz. Ali toplamda dört yıl halifelik yapmıştır. Ancak ne yazık ki bu dönemde ilk siyasi ve toplumsal bölünmeler baş göstermiştir.
📌 İslam âlemi hem Hz. Osman'ın
katledilmesinin verdiği huzursuzluk ve fitne faaliyetleri sebebiyle Cemel ve Sıffin olayları yaşanmıştır.
📌Cemel ve Sıffin gibi Müslümanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar dolayısıyla ciddi bir kırılma noktası yaşanmış ve toplum
Şii, Emevi ve Harici olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
📌Hz. Ali'nin
hariciler tarafından öldürülmesiyle Dört Halife Dönemi son bulmuştur.
Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?
FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER