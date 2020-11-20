Hulefa-i Raşidin dönemi ile ilgili bilinmesi gereken 15 önemli olay

📌 632 yılında Hz. Muhammed'in ebedi âleme göç etmesinin ardından 661 yılına kadar Dört Halife Dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde ilk olarak Hz. Ebu Bekir (r.anh) 2 yıl kadar halifelik yapmıştır.

📌 Hz. Ebu Bekir bu iki yıllık süreçte, Hz. Muhammed (sav)'in vefatından sonra ortaya çıkarak kendinin peygamber olduğunu iddia eden ve devlete zekât vermek istemeyen kişilerle savaşmıştır.

📌 Aynı zamanda hafızların farklı olaylarda vefat etmesi ve sayılarının azalması sebebiyle dağınık haldeki sahifeleri bir araya toplayarak Kur'an'ı cem etmiştir. Bu şekilde Kur'an ilk defa iki kapak arasında bir araya getirilerek kitap halini almıştır.

📌 Hz. Ebu Bekir, aynı zamanda istişareye çok önem verir ve önemli devlet meselelerinde muhakkak diğer sahabi efendilerimizle istişare ederdi.

Hz. Ebubekir'in hayatı