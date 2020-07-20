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46'ncı yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla tarihe geçen Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'yı 46 yıl önce barışa kavuşturdu. Bu harekat ile Kuzey Lefkoşa da dahil olmak üzere adanın yüzde 37'si Türk kontrolüne geçti. Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde tarihi hakkındaki 10 bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 02:33 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 09:44
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Harekat, Ada'yı 46 yıl önce barışa kavuşturdu
Harekat, Ada'yı 46 yıl önce barışa kavuşturdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla tarihe geçen Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'yı 46 yıl önce barışa kavuşturdu.

Akdeniz'deki konumu nedeniyle tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olan Kıbrıs, 300 yıldan uzun süre Osmanlı toprağı oldu. Ancak 93 Harbi'nde Osmanlı'nın Ruslara yenilmesiyle her şey değişti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı kaçınılmaz kılan süreci okumak için tıklayınız...

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Kıbrıs'taki Türk sayısı Rumlardan fazlaydı
Kıbrıs'taki Türk sayısı Rumlardan fazlaydı

18. yüzyıl başlarına kadar Kıbrıs'taki Türk sayısı Rumlardan fazla oldu. Tarımla meşgul olan Türklerin elindeki toprak miktarı da Rumlarınkinden fazla oldu. İki taraf arasında sosyal ve kültürel yaşam hep farklı kalmış, Türkler ve Rumlar arasında evlenme görülmemiş, iki toplumun fertleri ortak ticari işletme kurma gibi davranışlara girmemişlerdir.

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Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör ülkeler oldu
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör ülkeler oldu

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin 1959 yılında gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Türk ve Rum halklarının birlikte ve eşit bir şekilde yönetecekleri bir Kıbrıs Devleti'nin kurulması kabul edildi.

Anlaşmaya göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör ülkeler oldu.

Kıbrıs Barış Harekatı'na özel klibi izlemek için tıklayınız...

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Kıbrıs Türk nüfusu yerlerini terk etmek zorunda kaldı
Kıbrıs Türk nüfusu yerlerini terk etmek zorunda kaldı

Kıbrıs Devleti kuruldu fakat barış bir türlü gelmedi. Türklere karşı saldırılar başladı. Kıbrıs Rum tarafı 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk toplumuna karşı kapsamlı ve sistematik saldırılara geçti. Bu saldırılardan biri, tarihe "Kanlı Noel" adıyla geçecek kadar vahşiceydi.

Kıbrıs Türk nüfusu, yerlerini terk etmek zorunda kaldı, ada yüz ölçümünün yüzde 3'üne tekabül eden, denize çıkışı olmayan ve sürekli kuşatma altında tutulan küçük bölgelere sığındı.

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Türkiye için bardağı taşıran son damlaydı!
Türkiye için bardağı taşıran son damlaydı!

Dolayısıyla, "Kıbrıs Cumhuriyeti," Kıbrıslı Rumların 1963 yılında tek taraflı olarak güç kullanımıyla anayasayı feshetmelerinden sonra ortadan kalktı. Bu gelişme, Türkiye için bardağı taşıran son damlaydı.

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