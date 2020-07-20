46'ncı yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı

18. yüzyıl başlarına kadar Kıbrıs'taki Türk sayısı Rumlardan fazla oldu. Tarımla meşgul olan Türklerin elindeki toprak miktarı da Rumlarınkinden fazla oldu. İki taraf arasında sosyal ve kültürel yaşam hep farklı kalmış, Türkler ve Rumlar arasında evlenme görülmemiş, iki toplumun fertleri ortak ticari işletme kurma gibi davranışlara girmemişlerdir.