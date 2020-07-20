46'ncı yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla tarihe geçen Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'yı 46 yıl önce barışa kavuşturdu. Bu harekat ile Kuzey Lefkoşa da dahil olmak üzere adanın yüzde 37'si Türk kontrolüne geçti. Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde tarihi hakkındaki 10 bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 20.07.2020
02:33
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
09:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
10
Harekat, Ada'yı 46 yıl önce barışa kavuşturdu
2
10
Kıbrıs'taki Türk sayısı Rumlardan fazlaydı
3
10
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör ülkeler oldu
4
10
Kıbrıs Türk nüfusu yerlerini terk etmek zorunda kaldı