Güney Afrika'nın tarihi: Ümit Kalesi

◾ Avrupalılar yüzyıllar boyunca Afrika'yı sömürdüler. Bu sömürü maddi ve manevi olarak iki ayak üzerine bina edildi. Maddi sömürge hürriyet ve para üzerine yaslandı.

◾ Manevi sömürge ise köleleştirme yani dolayısıyla insan onurunu yok etme girişimi idi. Ayrıca kendi içlerinden yapılan devşirmelik ile Afrikalılar binbir parçaya bölünmüş oldu.

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