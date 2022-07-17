Güney Afrika'nın tarihi: Ümit Kalesi
Güney Afrika'nın en eski yapısı olarak kabul edilen Ümit Kalesi, Hollandalılar tarafından inşa edilen bir on yedinci yüzyıl yapısı. Avrupa sömürgeciliğinin bir nişanesi olan kale, yakın bir tarihe kadar Güney Afrika ordusunun bayrağında bulunuyordu. Günümüze kadar iyi korunan Ümit Kalesi'nin içerisinde bugün ise müzeler bulunuyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2022
10:07
Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
10:22
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Avrupalılar yüzyıllar boyunca Afrika'yı sömürdüler. Bu sömürü maddi ve manevi olarak iki ayak üzerine bina edildi. Maddi sömürge hürriyet ve para üzerine yaslandı.
◾ Manevi sömürge ise
köleleştirme yani dolayısıyla insan onurunu yok etme girişimi idi. Ayrıca kendi içlerinden yapılan devşirmelik ile Afrikalılar binbir parçaya bölünmüş oldu.
İyilik mafyası
◾ Güney Afrika Cumhuriyeti'nin
Cape Town kentinin merkezinde yer alan Ümit Kalesi, ülkede bugüne kadar ayakta kalan en eski mimari yapı olma özelliği taşıyor.
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Hollanda Doğu Hindistan Şirketi tarafından 1666-1679 yıllarında, Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan ticaret yolu üstünde bir ikmal ve güvenlik istasyonu olarak inşa edilen kale, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki en eski bina olma özelliğini de koruyor.
Kalplere uzanan kanlı el: Misyonerlik
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Ümit Kalesi, aynı zamanda dünya üzerinde on yedinci yüzyıl askeri mimarisinin en iyi ve sağlam şekilde korunmuş örneklerinden biri.
◾ Kale
bir ticari ve askeri üs olduğu kadar insan hakkı ihlalllerinin hadsafhada olduğu bir mekan. Sömürgeci Hollandalılar burada pek çok kez insanlara zulmettiler.
Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm
◾ Kale, Güney Afrika'da bulunan
en eski sömürge mimarisi. Bu yönü ile yapı Afrikalılara mazilerini hatırlatıyor. Duvarlar adeta asırlık çığlıklar ile yankılanıyor.
◾ Dönemi içerisinde
önemli bir stratejik merkez olan Ümit Kalesi, Güney Afrika'nın en önemli bölgesi olarak tebarüz etti. Bu durum askeri ve sosyal hayat için de böyleydi.
Kapitalizm klasik üretebilir mi?
◾ Kale
günümüzde bir kültür merkezi işlevi görüyor. Zengin koleksiyonlara ev sahipliği yapan Ümit Kalesi; William Fehr koleksiyonu, Camissa Müzesi, Cape Müslüman ve Köle Mirası Müzesi ve Askeri Müze'yi içerisinde barındırıyor.
◾ Bu durum Kale'nin
hem tarihini hatırlatıyor hem de burada yaşananların bir daha yaşanmaması için insanlara bir uyarıda bulunuyor.
Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?