Kalplere uzanan kanlı el: Misyonerlik

◾ Avrupalılar 17. yüzyıl ile beraber bilimi bir din olarak benimsediler. Bu yeni din, onları aklın mahzenlerinden çıkararak zenginliğe götürecekti.

◾ Zenginlik diyoruz çünkü Müslümanları alt etmek ve geride kalan kavimlere hükmetmenin yolu Batılılar için akıl ve bilimden geçiyordu. Esasında herşey gibi onlar da amaca matuf birer araçtı.

Kapitalizm klasik üretebilir mi?