Mimar Sinan’ın inşa ettiği su tesisleri
Mimar Sinan, ortaya koyduğu eserlerdeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve mimari dehasıyla tarih boyunca hayranlık uyandırdı. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan, başta İstanbul olmak üzere pek çok şehrin ihyasında önemli rol oynadı. En mühim ihtiyaçlardan biri olan suyun temini için pek çok tesis inşa etti.
Giriş Tarihi: 27.12.2020
18:33
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
18:41
KANUNİ İSTANBUL’A SU GETİRİLMESİNİ EMRETTİ
İstanbul'a eskiden suyun ne şekilde getirildiğini tespit için komisyonlar kurup bilgiler almış ve bu suların toplanarak şehre getirilmesinin mümkün olup olmadığını incelemek üzere de Mimar Sinan'ı görevlendirmiştir.
Mimar Sinan, Belgrad ormanından gelen suları ve dereleri incelemiş, İstanbul'a getirilmesinin mümkün olduğunu padişaha arz etmiştir. Bunun üzerine Kanuni, su yollarının yapımını emretmiştir. 1554 yılında yapımına başlanan tesis, 1563'ten önce bitirilmiştir.
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Mimar Sinan devrinde Kırkçeşme'den beslenen çeşmelerin sayısı 300 kadardır. Şehir şebekesinin tamamlanmasından sonra günümüze kadar geçen zaman içinde bu sistemin çoğu ortadan kalkmıştır.
KIRKÇEŞME SULARI - İSTANBUL
Kırkçeşme Suları, o döneme kadar inşa edilen tesislerin en mükemmeli olduğu gibi mühendislik bakımından Mimar Sinan'ın en önemli yapısı ve hacim yönünden de en büyük eseridir.
Nitekim Süleymaniye Külliyesi 35 milyon akçeye, Kırkçeşme tesisleri 50 milyon akçeye mal olmuştur.
15 maddede Mimar Sinan
MAĞLOVA KEMERİ - CEBECİKÖY
Kırkçeşme Sularının ana galerisi Moğlova Kemeri'nin en üstünden geçer. Galerinin su ile temasta bulunan bölümü su geçirmez bir sıva ile kaplanmış, üzeri sal taşları ile beşik tonoz çatı şeklinde örtülmüş, yanlarına saçaklar yapılmıştır.
Osmanlı dönemi Türk sanatının sivil mimaride bir şaheseri olan bu su kemerinin baraj gölü içinde kalması önlenemediğinden Moğlova Kemeri günümüzde alt tarafında yapılan Alibey Barajı dolayısıyla üzengi taşına kadar su altında kalmıştır.
Mimar Sinan tarafından inşa edilen bu kemer, mimari özelliklerini bozulmadan muhafaza etmeyi bilmiştir. Uzunluğu 155 metre olan kemerin altta 8 üstte ise 11 gözü vardır.