Mimar Sinan’ın inşa ettiği su tesisleri

İstanbul'a eskiden suyun ne şekilde getirildiğini tespit için komisyonlar kurup bilgiler almış ve bu suların toplanarak şehre getirilmesinin mümkün olup olmadığını incelemek üzere de Mimar Sinan'ı görevlendirmiştir.

Mimar Sinan, Belgrad ormanından gelen suları ve dereleri incelemiş, İstanbul'a getirilmesinin mümkün olduğunu padişaha arz etmiştir. Bunun üzerine Kanuni, su yollarının yapımını emretmiştir. 1554 yılında yapımına başlanan tesis, 1563'ten önce bitirilmiştir.

📌 Mimar Sinan devrinde Kırkçeşme'den beslenen çeşmelerin sayısı 300 kadardır. Şehir şebekesinin tamamlanmasından sonra günümüze kadar geçen zaman içinde bu sistemin çoğu ortadan kalkmıştır.