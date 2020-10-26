Ermenistan’ın işgal ve katliamlar tarihi

Sovyetler Birliğinin ve yurtdışındaki Ermeni diasporasının yaptıkları propagandalar sonucunda 1947 yılının başlarında 85 bin 787 Ermeni, işgal ettikleri topraklara yerleşti. Ermeni kaynaklarındaysa bu sayı 100 bin kişi olarak yer alıyor.

Göç eden Ermeniler genellikle ABD, Fransa, Bulgaristan, Romanya, Suriye, Lübnan, Mısır ve İran'dan getirilmişlerdi.

📌 Onların Ermenistan'a dönmesi için Umum Ermeni Hayırsever Kurumu 1 milyon dolardan fazla para harcamıştı.