Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev

ZEYNALABİDİN TAĞİYEV'İN HAYATI

🔸 Zeynelabidin Tagiyev, 1823 yılında Bakü'nün İçerişehir'inde, fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çok zor şartlarda büyüyen Tagiyev, 10 yaşında annesini kaybeder. Onu iyi bir gelecek beklemiyor gibi gözükse de azmi ile petrol zengini bir iş adamı olacaktır.

🔸 Kunduracı olan babası, aldığı iki kuruş para ile geçimlerini zar zor sağlar. Tagiyev, ailesine destek olmak amacıyla daha çok küçükken inşaatlarda çalışmaya başlar.

🔸 Taş ustalarının yanında da çalışan Zeynelabidin, 15 yaşına geldiğinde iyi bir taş ustası olur. 20 yaşında ise aranan bir inşaat müteahhitidir.

↪Tagiyev, ilk evliliğini amcanın kızı ile yapar ve üç çocuğu olur.

Azerbaycan sözlüğü