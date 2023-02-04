Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev
Günümüz Azerbaycan'ının kurucusu kabul edilen Zeynelabidin Tagiyev, cömertliği, vatanseverliği ve Türk diline verdiği ehemmiyet ile tanınmış ve ülkesini yüzyıllar boyu refah içinde yaşatmak için fedakarlık yapmaktan çekinmemiştir. II. Abdülhamid'i İslam davasının lideri olarak görmüş ve Sultan ile mektuplaşmıştır. Azerbaycan'ın sayılı zenginleri arasında bulunan Tagiyev, aynı zamanda doğuda bir ilk olarak kız çocukları için okullar açmıştır. Türk dünyasına da katkılarıyla nam salan hayırsever iş insanını gelin yakından tanıyalım.
Giriş Tarihi: 04.02.2023
16:38
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
17:27
ZEYNALABİDİN TAĞİYEV'İN HAYATI
🔸 Zeynelabidin Tagiyev,
1823 yılında Bakü'nün İçerişehir'inde, fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çok zor şartlarda büyüyen Tagiyev, 10 yaşında annesini kaybeder. Onu iyi bir gelecek beklemiyor gibi gözükse de azmi ile petrol zengini bir iş adamı olacaktır.
🔸 Kunduracı olan babası, aldığı iki kuruş para ile geçimlerini zar zor sağlar. Tagiyev, ailesine destek olmak amacıyla daha çok küçükken inşaatlarda çalışmaya başlar.
🔸 Taş ustalarının yanında da çalışan Zeynelabidin, 15 yaşına geldiğinde iyi bir taş ustası olur. 20 yaşında ise aranan bir inşaat müteahhitidir.
↪Tagiyev, ilk evliliğini amcanın kızı ile yapar ve üç çocuğu olur.
Azerbaycan sözlüğü
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Zeynelabidin ise bu kaynağa sahip olmak ister. 1870'li yıllara gelindiğinde dünyada enerji bakımından petrolün üstünde ve daha değerli bir kaynak olmadığı anlaşılır. Bunu kendi geleceği için değil, halkının refahı için istemektedir.
🔸 Açlıktan ölen insanlar, çocuklar ve daha nice
evsiz barksıza yuva olacak zenginliği bulmak tek gayesidir. Bu hedefine adım adım yaklaşmaktadır.
🔸 Zeynelabidin, bu kutsal amaç ile yola çıkar. Yakın iki arkadaşıyla ortak olur ve
Bakü'nün Bibiheybet ilçesinde petrol bulmak için kazı işlemlerini başlatır.
🔸 Uzun çalışmalar ardından petrol çıkmaması nedeniyle diğer ortakları ümitsizliğe kapılarak topraklarını Zeynelabidin Tagiyev'e satar.
🔸 Arkadaşlarının aksine
onun hala ümidi vardır. Hemen pes etmek istemez, bu şekilde davranması, zenginlik ile mükafatlandırılmasını sağlacaktır.
🔸 Petrol arama çalışmalarına hiç durmadan artan hevesle devam eder. Bir süre sonra kuyulardan petrol çıkmasıyla birlikte
Zeynelabidin Tagiyev, Azerbaycan'ın en zengin iş adamı olur.
Azerbaycan tarihinin kırılma noktaları
AZERBAYCAN'IN EN ZENGİN İŞ ADAMI
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Azerbaycan'daki Milli İntibah döneminin temsilcilerinden biri olan Tagiyev, petrol zengini olduktan sonra ülkesinde birçok önemli işe imza atar.
🔸 Bilhassa Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kalkınması ve güçlenmesi için elinden geleni hatta daha fazlasını yaparak günümüzde
"tarihe adını yazdıranlar" arasına girmeyi başarır.
Geçmişten günümüze Azerbaycan sineması
DOĞUDA İLK KIZ MEKTEBİNİN KURUCUSU
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İlk Müslüman Kız Gimnazı'nı (Okulu'nu) 1901 yılında Bakü'de açar. Bazı çeteler tarafından tehdit edilse de ona hiçbir şey engel olamaz.
🔸 Kız çocukları için okul açması, büyük tepkiler ile karşılanır. Tagiyev'in okul açmasından rahatsız olan bir kesim, bu okullara giden Müslüman kızlarının yoldan çıkacağı gibi sapkın söylentiler yayar.
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İnşa edilen okul binası günümüzde Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (AMEA) Fuzulî El Yazmalar Enstitüsü olarak kullanılmaktadır.