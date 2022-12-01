Azerbaycan manileri: Bayatılar

Bayatıların günlük yaşamda kullanımı

🔸 Azerbaycan Türklerinin bayatı adı verdikleri edebi tür, aynı zamanda Türk müziğinde bir makamın adıdır. Müzik ile edebi türlerin iç içe oldukları çağlarda, Türk nazımının temeli olan dörtlük söyleme geleneğinden doğmuştur.

🔸 Daha sonra bayatı, hem edebi tür olarak şekillenmiş hem de bir makam olarak gelişmeler göstermiştir.

🔸 Bayatılar dünün tarihi, sosyal ve siyasi geçmişini yansıttığı için eski Orta Asya Türk hayatının izlerini net bir şekilde taşır. Ahmet Caferoğlu "bayatılara halk hayatının aynasıdır, denilebilir" ifadesi bu durumu açıklar.