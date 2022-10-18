Geçmişten günümüze Azerbaycan sineması

🎬 Azerbaycan Sineması

🔷 Azerbaycan sinemasının "Damadın Kaçırılması" filminde şöyle bir cümle geçer, "Şu film ki var çok zor iştir. Zor ama aynı zamanda da gerekli". Evet, tam da öyle. Bir filmin yazılıp, çekilmesinden kurgusuna kadar gerçekten büyük bir ekip ve emek vardır.

🔹 Bu zahmetli ancak bir o kadar da kıymetli olan filmlerin bir tarihi vardır. Azerbaycan sineması, 124 yıllık bir geçmişe dayanır. Bu yolculuk, 2 Ağustos 1898'de Fransız kökenli, Ukraynalı fotoğrafçı Aleksandr Mişon'un Bakü'de petrolle ilgili çektiği filmle başlar.

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