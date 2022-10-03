Hafızalarda yer eden 10 film

The Godfather – Baba

😊IMDb: 9.2/10

◾ Yapım: 1973 – ABD

◾ Süre: 175 dakika

◾ Tür: Dram, polisiye

◾ Yönetmen: Francis Ford Coppola

◾ Senaryo: Francis Ford Coppola ve Mario Puzo

◾ Oyuncu kadrosu: Marlon Brando, Al Pacino ve James Caan

🎬 Baba filminin konusu:

◽ Bir mafya filmi olan "Baba", sinemanın klasikleri arasında sayılır. Film, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılından itibaren 10 yıllık bir zaman dilimini anlatır. İtalyan mafya ailesi Corleone'nin efsanevi hikâyesini konu edinir. Olaylar Don Corleone'nin kızı Connie'nin düğününde şekillenir.

◽ Ailenin en küçük oğlu ve savaş gazisi Michael, babasıyla barışır. Ardından gerçekleşen suikast girişimi, Don'un işleri yönetemeyecek hale gelmesine neden olur. Bu sebeple ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Kendileri gibi güçlü olan diğer ailelere savaş açarlar ve eski yöntemlerini değiştirmeye çalışırlar.

📌BİR BİLGİ

1990 yılında "Baba" filmi, Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihî ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilir ve ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilir.

🏆 Mario Puzo'nun kitabı "Puzo"'dan uyarlanan film, çekildiği yıl En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar kazanır.