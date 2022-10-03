Hafızalarda yer eden 10 film
Her insanın yaşamı boyunca en az bir kez izlemesi gereken başyapıt niteliğinde filmler vardır. Kimi yaşama bakışınızı değiştirirken kimi de ders çıkaracak bilgiler sunar. Bu filmleri izlemek için en uygun mevsim ise sonbahar. Nitekim yağmurlu ve serin havalarda sıcak bir içecek eşliğinde yapılacak en iyi aktivitelerden biri. Sizler için geçmişten bugüne hafızalarda yer eden en iyi 10 filmi derledik.
Giriş Tarihi: 03.10.2022
10:54
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
13:30
The Godfather – Baba
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IMDb: 9.2/10
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Yapım: 1973 – ABD ◾ : 175 dakika Süre ◾ Dram, polisiye Tür: ◾ Francis Ford Coppola Yönetmen: ◾ Francis Ford Coppola ve Mario Puzo Senaryo: ◾ Marlon Brando, Al Pacino ve James Caan Oyuncu kadrosu:
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Baba filminin konusu:
◽ Bir mafya filmi olan "
Baba", sinemanın klasikleri arasında sayılır. Film, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılından itibaren 10 yıllık bir zaman dilimini anlatır. İtalyan mafya ailesi Corleone'nin efsanevi hikâyesini konu edinir. Olaylar Don Corleone'nin kızı Connie'nin düğününde şekillenir.
◽ Ailenin
en küçük oğlu ve savaş gazisi Michael, babasıyla barışır. Ardından gerçekleşen suikast girişimi, Don'un işleri yönetemeyecek hale gelmesine neden olur. Bu sebeple ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Kendileri gibi güçlü olan diğer ailelere savaş açarlar ve eski yöntemlerini değiştirmeye çalışırlar.
📌BİR BİLGİ 1990 yılında "Baba" filmi, Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihî ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilir ve ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilir.
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Mario Puzo'nun kitabı "Puzo"'dan uyarlanan film, çekildiği yıl En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar kazanır.
12 Kızgın Adam
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IMDb: 9.0/10
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1957 - ABD Yapım: ◾ 97 dakika Süre: ◾ Dram Tür: ◾ Sidney Lumet Yönetmen: ◾ Reginald Rose Senaryo: ◾ Lee J. Cobb, Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler, E.G. Marshall, Jack Warden Oyuncu kadrosu:
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12 Kızgın Adam filminin konusu:
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Cinayetle suçlanan bir gencin hükmüne karar vermekle yükümlü 12 jüri üyesinin arasında yaşanan tartışmayı konu edinir. Latin Amerikalı genç adam, babasını öldürmekle suçlanır. Sanığın kaybettiğini söylediği bıçak ise cinayetin işlendiği odada bulunur. Katil zanlısının mahkemeye sunduğu savunma yetersizdir. Ayrıca olanları duyduğunu söyleyen pek çok tanık bulunur. Sanık, suçu kesinleştiğinde idama mahkûm edilecektir.
◽ 12 jüri üyesinden sadece sekiz numaralı jüri üyesi olan Davis, sanığın
'suçsuz' olduğu yönünde oy kullanır. Diğer üyelerini de aynı yönde karar vermesi için ikna etmeye çalışır. Bu sırada diğer üyelerin 'suçlu' hükmü vermesinin altında yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi farklı kişisel sebepler olduğu ortaya çıkar.
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BİR BİLGİ Filmin başı ve sonundaki sahneler dışında mekân olarak sadece jürilerin tartıştığı oda kullanılır. Ayrıca film, Sidney Lumet'in yönettiği ilk film olma özelliği taşır.
Diğer çarpıcı özelliği ise iki jüri üyesi dışında hiç kimsenin isminin kullanılmamasıdır. Davalı "çocuk", tanıklar "yaşlı adam" ve "karşı sokaktaki kadın" şeklinde anılır.
2007 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi' nde muhafaza edilir.
Efsane filmlerden akıllara kazınan replikler
Matrix
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IMDb: 8.7/10
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1999 - ABD Yapım: ◾ 136 dakika Süre: ◾ Bilim Kurgu, Aksiyon Tür: ◾ Lilly Wachowski , Lana Wachowski Yönetmen: ◾ Lilly Wachowski , Lana Wachowski Senaryo: ◾ Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano Oyuncu kadrosu:
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Matrix filminin konusu:
◽ Yazılım şirketinde bilgisayar programcısı olarak çalışan
Thomas Anderson, geceleri Neo adlı bir programı kırmaya çalışır ve Matrix araştırması yaparak günlerini geçirir. Trinity ve Morpheus ile ilginç bir tesadüfle tanışan Neo, yaşamakta olduğu dünyanın sadece beyninde gerçekleşmekte olan bir simülasyon olduğunu öğrenir. Kendini bu durumdan kurtarmak için Morpheus'un önderliğindeki ekibe katılır.
◽ Neo, asıl dünyada ilk nefesini aldıktan sonra bu simülasyona tekrar girer ve
Matrix'in ne olduğunu çözmeye çalışır. Olaylar, teknolojinin ve yapay zekânın son derece geliştiği çok ileri bir tarihteki dünyada yaşanır.
🏆 Matrix, 2000 yılında En İyi Ses Kurgusu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Film Kurgusu, En İyi Görsel Efekt dallarında Oscar alır.
Parazit
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IMDb: 8.5/10
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2019 - Güney Kore Yapım: ◾ 131 dakika Süre: ◾ Gerilim, Komedi Tür: ◾ Bong Joon-ho Yönetmen: ◾ Bong Joon-ho Senaryo: ◾ Kang-ho Song, Park So-Dam, Lee Sun-gyun, Jo Yeo-jung, Choi Woo-sik, Lee Joo-Hyung Oyuncu kadrosu:
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Parazit filminin konusu:
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Farklı sosyal sınıflardan iki ailenin kesişen hikâyesini anlatır. Ki-woo, zengin bir ailenin kızlarına özel ders vermeye başlar. Daha fazla gelir elde etmek için ailenin şoförü ve hizmetçisi yerine de kendi ailesini işe aldırır. Bir süre sonra eski hizmetçinin geri gelmesi işlerin çığırından çıkmasına neden olur.
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BİR BİLGİ Filmi tarihte hem Altın Palmiye hem de Oscar kazanan üçüncü film olma özelliği taşır. Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk Güney Kore yapımı filmdir. Ayrıca En İyi Film Oscarı'nı kazanan ilk İngilizce olmayan film özelliği ile tarihi başarı elde eder.
Sinema sözlüğü
Modern Zamanlar
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IMDb: 8.5/10
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1936 - ABD Yapım: ◾ 87 dakika Süre: ◾ Dram, Komedi Tür: ◾ Charlie Chaplin Yönetmen: ◾ Charlie Chaplin Senaryo: ◾ Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford, Chester Conklin Oyuncu kadrosu:
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Modern Zamanlar filminin konusu:
◽ Bir fabrikada sıkı bir mesaiyle çalışan başkarakterimiz
Şarlo, yoğun tempoya ayak uyduramaz, beraberinde türlü yanlış anlaşılmalarla akıl sağlının yerinde olmadığına karar verilir. Bu nedenle hastaneye yatırılır.
◽ Hastaneden çıktıktan sonra Şarlo, bu kez de amaçsızca elinde salladığı kırmızı bayrak yüzünden komünist zannedilerek hapse atılır. Filmde bu gibi
ciddi konulara ironiyle yaklaşılır. Karakterimizin saflığı başına türlü belalar açar.
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BİR BİLGİ Filmin yapımcısı, senaryo yazarı, yönetmeni, müziklerini yapan ve başrol oyuncusu Charles Chaplin'dir. Filmde, 1929 yılında tüm dünyada ortaya çıkan ekonomik kriz ve dönemin atmosferi tüm gerçekliğiyle yansıtılmaya çalışılır.