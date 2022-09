2. Dünya Savaşı filmleri

🎬Çizgili Pijamalı Çocuk

😊IMDb: 7.7/10

◾Orijinal Adı: The Boy in the Striped Pyjamas

◾Tür: Dram, Savaş, Tarih

◾Yönetmen: Mark Herman

◾Yapım: 2008 - İngiltere, ABD

◾Filmin Süresi: 94 dakika

◾Oyuncular: Asa Butterfield, Jack Scanlon, Vera Farmiga, David Thewlis, David Hayman, Rupert Friend, Jim Norton, Amber Beattie, Sheila Hancock, Richard Johnson, Cara Horgan

🎥Çizgili Pijamalı Çocuk filminin konusu:

◽ Film, 2. Dünya Savaşı'nın kara günleri yaşanırken, arkadaş olmaya çalışan iki çocuğun saf ve içten duygularıyla gelişen hikâyesini anlatır. Bruno'nun babasını görevli olarak Nazi Almanyası tarafından Polonya'ya gönderilir. Ailenin yeni evi bir buçuk milyon Yahudi'nin Nazilerce öldürüldüğü "Auschwitz" toplama ve yok etme kampının hemen yanındadır.

◽ Sekiz yaşındaki Bruno, toplama kampındaki tel örgülerin öbür yanında bulunan Yahudi bir çocukla arkadaş olur. Ancak bu dostluk, Alman anneyi endişelendirir. Zira oğlunun kampla ilgili gerçeği öğreneceğinden kuşkulanmaktadır.

🔸Filmdeki şu replik konusunu özetler niteliktedir:

💬 "Tam olarak fark neydi? Kendi kendine düşündü; Hangi insanların çizgili pijama, hangilerinin üniforma giyeceğine kim karar vermişti?"

📌BİR BİLGİ

John Boyne'un dünya çapında tanınmış aynı adlı romanından uyarlanan film, tarihin acı dolu günlerini, küçük bir çocuğun gözünden masumiyet ve insanlığı hatırlatır, savaşın dehşetini zarif bir dille beyazperdeye yansıtır.