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2. Dünya Savaşı filmleri

İkinci Dünya Savaşı, insanlığı her açıdan etkilediği gibi sinemayı da etkiledi. Özellikle Nazi Almanyasını, savaşın yıkıcılığını, insanların o ortamda neler yaşadığını anlatan filmler, izleyiciler tarafından çokça sevildi, izlendi. Bunların yanı sıra tarihi olayları beyaz perdeye yansıtarak önemli bir misyon üstlendi. Sizler için İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananları gözler önüne seren 10 kült filmi derledik.

Giriş Tarihi: 22.09.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 10:52
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Büyük Diktatör (1940)
Büyük Diktatör 1940

🎬Büyük Diktatör

😊IMDb: 8.4/10

Orijinal Adı: The Great Dictator
Tür: Komedi-Savaş
Yönetmen: Charlie Chaplin
Yapım: 1940 - ABD
Filmin Süresi: 125 dakika
Oyuncular: Charlie Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard, Henry Daniell, Billy Gilbert, Reginald Gardier, Grace Hayle, Maurice Moscovitch

🎥Büyük Diktatör filminin konusu:

Adolf Hitler ve Nazizm'i hicvettiği komedi türündeki film, Charlie Chaplin'in ilk sesli filmidir. Nazi Almanyasının taklit edildiği başka bir ülkede, kararları ve yönetimi ile ülkesini kötüye sürükleyen yönetici Adenoid Hynkel ve ona ikizi kadar çok benzeyen Yahudi berberin hikâyesini anlatır.

◽ Hynkel'in emriyle askerler, Yahudileri teker teker toplama kamplara götürmektedir. Bu sırada Yahudi Berber'i görürler ve onu Hynkel zannederler. Aralarındaki benzerlik büyük bir karışıklık yaşanmasına neden olur.

📌BİR BİLGİ

Film, sinema tarihinin en başarılı hiciv örnekleri arasında yer alır.

📌BİR BİLGİ

Charlie Chaplin, filmin yapımcısı, yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusudur. Dünya çapında tanınan film, Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz İkinci Dünya Savaşı'na katılmadığı bir dönemde çekilir. ABD'de gösterime girdiği dönem büyük ilgi gören film, Nazi Almanyasında ise yasaklanır.

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Hayat Güzeldir (1997)
Hayat Güzeldir 1997

🎬Hayat Güzeldir

😊IMDb: 8.6/10

Orijinal İsmi: La vita è bella
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Roberto Benigni
Yapım: 1997 - İtalya
Süre: 116 dakika
Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Horst Buchholz, Giustino Durano, Marisa Paredes, Amerigo Fontani, Giuliana Lojodice

🎥Hayat Güzeldir filminin konusu:

◽ Film, bir babanın oğlunu savaşın acı gerçeklerinden korumaya çalışmasını konu edinir. 1930'ların İtalyasında geçen film Guido isimli Yahudi bir kitapçının, öğretmen olan Dora'ya âşık olup evlenmesiyle başlar. Çiftin bir oğlu olur ve İtalya'yı Alman güçleri istila edene kadar birlikte mutlu mesut yaşarlar.

◽ Oğulları 5 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı başlar. Guido'nun tek gayesi ailesini bir arada tutabilmek ve oğlunun Yahudi toplama kamplarının dehşetinden korumak olacaktır. Endişeli baba bu dehşet verici yıkımı çocuğuna bir oyun gibi göstermeye çalışır. Eğer uslu bir çocuk olursa oyunu kazanacak ve ödül olarak da ona çok istediği oyuncak tankı alacaktır.

📌BİR BİLGİ

İtalyan filmi, gösterime girdiği yıl gişe rekorları kırar. 1997 yılında birçok dalda Oscar'a aday gösterilir. "En İyi Erkek Oyuncu", "Yabancı Dilde En İyi Film" ve "En İyi Film Müziği" ödüllerine layık görülür. Film aynı zamanda David Di Donetello, BAFTA ve Cesar gibi uluslararası festivallerde 60'dan fazla ödül alır.

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Çizgili Pijamalı Çocuk (2008)
Çizgili Pijamalı Çocuk 2008

🎬Çizgili Pijamalı Çocuk

😊IMDb: 7.7/10

Orijinal Adı: The Boy in the Striped Pyjamas
Tür: Dram, Savaş, Tarih
Yönetmen: Mark Herman
Yapım: 2008 - İngiltere, ABD
Filmin Süresi: 94 dakika
Oyuncular: Asa Butterfield, Jack Scanlon, Vera Farmiga, David Thewlis, David Hayman, Rupert Friend, Jim Norton, Amber Beattie, Sheila Hancock, Richard Johnson, Cara Horgan

🎥Çizgili Pijamalı Çocuk filminin konusu:

◽ Film, 2. Dünya Savaşı'nın kara günleri yaşanırken, arkadaş olmaya çalışan iki çocuğun saf ve içten duygularıyla gelişen hikâyesini anlatır. Bruno'nun babasını görevli olarak Nazi Almanyası tarafından Polonya'ya gönderilir. Ailenin yeni evi bir buçuk milyon Yahudi'nin Nazilerce öldürüldüğü "Auschwitz" toplama ve yok etme kampının hemen yanındadır.

◽ Sekiz yaşındaki Bruno, toplama kampındaki tel örgülerin öbür yanında bulunan Yahudi bir çocukla arkadaş olur. Ancak bu dostluk, Alman anneyi endişelendirir. Zira oğlunun kampla ilgili gerçeği öğreneceğinden kuşkulanmaktadır.

🔸Filmdeki şu replik konusunu özetler niteliktedir:

💬"Tam olarak fark neydi? Kendi kendine düşündü; Hangi insanların çizgili pijama, hangilerinin üniforma giyeceğine kim karar vermişti?"

📌BİR BİLGİ

John Boyne'un dünya çapında tanınmış aynı adlı romanından uyarlanan film, tarihin acı dolu günlerini, küçük bir çocuğun gözünden masumiyet ve insanlığı hatırlatır, savaşın dehşetini zarif bir dille beyazperdeye yansıtır.

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Schindler’in Listesi (1993)
Schindler’in Listesi 1993

🎬Schindler'in Listesi

😊IMDb: 9.0/10

Orijinal Adı: Schindler's List
Tür: Tarihi, Savaş
Yönetmen: Steven Spielberg
Yapım: 1993 - ABD
Filmin Süresi: 3 saat 15 dakika
Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

🎥Schinler'in Listesi filminin konusu:

◽ Film gerçek bir hayat hikâyesinden alınır. Almanya'ya iş kurmak ümidiyle gelen Oskar Schindler'in hiç parası yoktur. Zamanla kendine yardımcı olabilecek dostlar edinmeye başlar ve bir emaye fabrikası kurar. Bu fabrikanın en önemli özelliği ise çalışanlarının Polonyalı Yahudilerden oluşmasıdır.

◽ Hikayedeki en unutulmaz an, tamamı siyah beyaz olan filmde renkli olan tek şeyin kırmızı paltolu küçük kız olduğu sahnedir. Bu minik çocuk filmin ve belki de savaşın simgesi olarak görülür.

📌BİR BİLGİ

Ünlü yönetmenin en önemli filmlerinden sayılan yapım 1994 yılında 12 dalda Oscar'a aday olur ve 7 dalda ödül kazanır. Filmin kazandığı ödüller "En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması" şeklindedir.

1100 Yahudi'nin hayatını kurtaran Schindler'in fabrikası günümüzde müzeye dönüştürülmüştür.

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Kitap Hırsızı (2013)
Kitap Hırsızı 2013

🎬Kitap Hırsızı

😊IMDb: 7.5/10

Orijinal Adı: The Book Thief
Tür: Dram, Savaş
Yönetmen: Brian Percival
Yapım: 2013 - Almanya, ABD
Filmin Süresi: 2 saat 11 dakika
Oyuncular: Emily Watson, Geoffrey Rush, Sophie Nélisse, Ben Schnetzer, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck

🎥Kitap Hırsızı filminin konusu:

◽ Film, savaş zamanında küçük bir kız çocuğunun dünyasını anlatır. Liesel isimli bu kız, savaşın başladığı zamanlarda Almanya'da bulunan bir aile tarafından evlat edinilir. Aile, evlerinin bodrum katında Max isimli Yahudi bir sığınmacı saklarlar.

◽ Liesel, onun sayesinde okumayı öğrenir. Böylece kitaplarla arasında sıkı bir bağ oluşur. Dışarıda yaşanan onca trajik, gerilim ve savaşın getirdiği her türlü duygudan kitapların, kelimelerin dünyasına sığınarak aşarlar.

📌Avustralyalı yazar Markus Zusak'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, müzikleri ile Oskar'a aday olur.

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