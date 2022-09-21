2. Dünya Savaşı filmleri

🎬Hayat Güzeldir

😊IMDb: 8.6/10

◾Orijinal İsmi: La vita è bella

◾Tür: Dram, Komedi

◾Yönetmen: Roberto Benigni

◾Yapım: 1997 - İtalya

◾Süre: 116 dakika

◾Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Horst Buchholz, Giustino Durano, Marisa Paredes, Amerigo Fontani, Giuliana Lojodice

🎥Hayat Güzeldir filminin konusu:

◽ Film, bir babanın oğlunu savaşın acı gerçeklerinden korumaya çalışmasını konu edinir. 1930'ların İtalyasında geçen film Guido isimli Yahudi bir kitapçının, öğretmen olan Dora'ya âşık olup evlenmesiyle başlar. Çiftin bir oğlu olur ve İtalya'yı Alman güçleri istila edene kadar birlikte mutlu mesut yaşarlar.

◽ Oğulları 5 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı başlar. Guido'nun tek gayesi ailesini bir arada tutabilmek ve oğlunun Yahudi toplama kamplarının dehşetinden korumak olacaktır. Endişeli baba bu dehşet verici yıkımı çocuğuna bir oyun gibi göstermeye çalışır. Eğer uslu bir çocuk olursa oyunu kazanacak ve ödül olarak da ona çok istediği oyuncak tankı alacaktır.

📌BİR BİLGİ

İtalyan filmi, gösterime girdiği yıl gişe rekorları kırar. 1997 yılında birçok dalda Oscar'a aday gösterilir. "En İyi Erkek Oyuncu", "Yabancı Dilde En İyi Film" ve "En İyi Film Müziği" ödüllerine layık görülür. Film aynı zamanda David Di Donetello, BAFTA ve Cesar gibi uluslararası festivallerde 60'dan fazla ödül alır.