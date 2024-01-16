Geçmişten günümüze Keşmir Meselesi
Keşmir Meselesi, yüzyıllardır Asya için düğüm olan ve çözülemeyen bir mevzu. Hindistan, Pakistan ve Çin'in dahil olduğu bu sorun, bir türlü sonuca ulaşamıyor. Bölgedeki Müslüman halkın yaşadığı mağduriyet ise devam ediyor. İşte, geçmişten günümüze Keşmir sorununa dair bilinmesi gereken temel bilgileri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 16.01.2024
17:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
18:56
1947 SENESİNDE BAŞLAYAN BİR SORUN
🔸 Ülkeler var oldukları günden beri pek çok problem ve zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan biri de tam
1947 yılında nükseden Keşmir Sorunu'dur. Öyle bir problem ki yıllardır çözülememiş ve gün geçtikçe içinden çıkılamaz hale gelmiştir.
🔸 Yine ortada çıkarları için hareket eden dünya devleri ve yine sonuçlarını ödemek zorunda kalan milyonlarca masum insan. Pervasızca yerlerinden yurtlarından ediliyor ve ne düşündükleri asla önemsenmiyor. Tarihi
Mısır kadar eski olan Keşmir, yalnızca özgürlüğünü istiyor...
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KEŞMİR MESELESİNE DAHİL OLAN DEVLETLER
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Güney Asya'da önemli bir jeopolitik bölgeyi teşkil eden Keşmir'in kaderi, olarak nitelendirebileceğimiz ülkelerin ellerinde. "komşu devlet" ve konumundan ötürü tahmin edebileceğiniz gibi Hindistan, Pakistan bulunuyor. Çin
🔸 Çin yüzyıllardır,
Uygur Türklerine ait olan Doğu Türkistan topraklarını işgal etmiş durumda. Bu, yalnızca bir örnek. Daha nice topluluk Çin tarafından sömürüye, baskıya ve türlü asimilasyon politikalarına maruz kalmakta.
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1526 - 1858 yılları arasında Babür İmparatorluğu gibi tarihin güçlü devletlerine ev sahipliği yapan Keşmir'in, her manada mahiyeti var. Tüm her şey bir yana bölgenin toprakları rezervleri bakımından zengin. Bu durum Dünya Savaşları sırasında dünya devlerinden olan petrol İngiltere'nin dikkatini çekmişti.
Babür İmparatorluğu
Babürlüler olarak da bilinen imparatorluk, günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli devletin adıdır.
KEŞMİR NE ZAMAN İNGİLİZ SÖMÜRGESİ ALTINA GİRDİ?
🔸 Bölge,
İngilizlerin yani Birleşik Krallık'ın radarına 1858 senesinde girdi. Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Myanmar o dönemler henüz ayrışmamış ve adıyla biliniyordu. Uzun süre Hindistan İngiliz sömürgesi olarak varlıklarını sürdürdüler. Keşmir de diğerleriyle aynı konumdaydı, yani bir sömürgeydi.
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İngilizler bu toprakların her bir zerresini pervasızca kullanır. Örneğin 1900'lü yılların başlarında patlak veren I. Dünya Savaşı'nda, bölgedeki askerleri kendi ordusunda, düşmanıyla savaştırır.
Adım adım II. Karabağ Savaşı
KEŞMİR SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI
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II. Dünya Savaşı, artık sömürü faaliyetlerinin yürütülemeyeceği mesajını, dünya devlerine net şekilde verir. İngilizler yine kendi çıkarları için bölgeden çekilme kararı alırlar. Fakat karar esnasında yaptıkları her eylem, yıllarca sürecek savaşın da habercisi olur.
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Hindistan'dan çekilmeden önce Güney Asya halkının kaderini İngilizler belirler. 1947 senesinde Londralı avukat Sir Cyril Radcliffe'ye Hindistan'ı üçe bölme görevi verilir.
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Sir Cyril Radcliffe'ye sınırları çizmesi için tam beş hafta verilir. Bu süreçte Lahor'da ve Yeni Delhi'de kapandığı odalarda tek başına sınır haritasını hazırlar. Burada şöyle bir detay vermemiz şart. Radcliffe, gözleri iyi görmediği gerekçesiyle orduya alınmamıştır. Yani Güney Asya'nın kaderi, gözleri tam olarak görmeyen Sir Cyril'in ellerine bırakılır. Böylece avukat görevini, 12 Ağustos'ta tamamlar.
🔸 Hindistan ismiyle bilinen geniş coğrafya,
1947 senesinde çizilen sınır sonucunda; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Myanmar olarak kısımlara ayrılır.
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