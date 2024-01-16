Geçmişten günümüze Keşmir Meselesi

KEŞMİR MESELESİNE DAHİL OLAN DEVLETLER

🔸 Güney Asya'da önemli bir jeopolitik bölgeyi teşkil eden Keşmir'in kaderi, "komşu devlet" olarak nitelendirebileceğimiz ülkelerin ellerinde. Hindistan, Pakistan ve konumundan ötürü tahmin edebileceğiniz gibi Çin bulunuyor.

🔸 Çin yüzyıllardır, Uygur Türklerine ait olan Doğu Türkistan topraklarını işgal etmiş durumda. Bu, yalnızca bir örnek. Daha nice topluluk Çin tarafından sömürüye, baskıya ve türlü asimilasyon politikalarına maruz kalmakta.

🔸 1526 - 1858 yılları arasında Babür İmparatorluğu gibi tarihin güçlü devletlerine ev sahipliği yapan Keşmir'in, her manada mahiyeti var. Tüm her şey bir yana bölgenin toprakları petrol rezervleri bakımından zengin. Bu durum Dünya Savaşları sırasında dünya devlerinden olan İngiltere'nin dikkatini çekmişti.

Babür İmparatorluğu

Babürlüler olarak da bilinen imparatorluk, günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli devletin adıdır.