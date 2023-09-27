Adım adım II. Karabağ Savaşı
Tarihler 26 Eylül 2020'yi gösterdiğinde dünya eşine az rastlanır bir kahramanlığa şahit olur. Şanlı Azerbaycan ordusu, 1927 yılında zorla vatanından koparılan Dağlık-Karabağ topraklarını Ermenistan'dan geri alır. Büyük bir zafer olarak anılan bu gün, II. Karabağ Savaşı olarak kayıtlara geçer. İşte, kronolojik sıralamayla II. Karabağ Zaferi...
Giriş Tarihi: 27.09.2023
16:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
16:43
TARİHİ GÜN: 27 EYLÜL 2020
🔹
Tarih 27 Eylül 2020'yi gösterdiğinde, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında ciddi bir hareketlilik gözlemlenir. Bu, yıllardır beklenen o kutlu günün yankılarıdır.
🔹 Sovyet Rusya, Türk topraklarını bir bir işgal ettiğinde, Azerbaycan'ın bir parçası olan
Karabağ'a, 1927 yılında özerklik verir. Elbette Rus hükümeti, yaptığı bu hareketle Azerbaycan'ın sınırında bulunan Ermenistan ile bir savaşın çıkacağını öngörmüştür, istediği de zaten budur.
7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?
I. DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI'NA BİR BAKIŞ
🔹 Rus hükümeti zaman içinde, özerklik verdiği bölgeye Ermeni halkını yerleştirmeye başlar. Bu durum ise I. Karabağ Savaşı'na zemin hazırlayacaktır.
🔹 Ermeniler, Karabağ bölgesini ilhak etmeden önce, gerçekleştirecekleri işgali haklı çıkarmak adına;
Samgayıt, Kirovabad, Bakü Pogromlarında Azerbaycan Türklerinin, Ermenileri infaz ettiği gibi büyük bir yalanı sebep gösterir.
Pogrom ne demek?
Rusça kökenli pogrom kelimesi "kıyın, dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı yapılan şiddet" manasına gelmektedir.
Azeri değil, Azerbaycan Türkü
KUGARK KATLİAMI
🔹 Ermenistan'ın
1980'li yıllarda Azerbaycan halkına karşı uyguladığı baskılar gün geçtikçe büyük bir trajiye dönüşmektedir. Azerbaycan Türklerine karşı gerçekleştirilen Kugark Katliamı ise bardağı taşırır. Katliamın merkezi olan küçük kasabada onlarca masum halk yaralanırken yirmiye yakın kişi de hayatını kaybeder.
🔹 Bu olaylar silsilesi gerçekleşirken Karabağ bölgesinde ise Azerbaycan Türkleri yurtlarını terk etmeye zorlanmaktadır. Bu durum,
Azerbaycan ile arası iyiden iyiye açılan Rus hükümetinin işine gelse de bozulan düzenden ve insanların ayaklanmasından memnun değildir.
QARA YANVAR - KARA OCAK
🔹 İki devlet arasında çıkan büyük anlaşmazlığın müsebbibi Rusya, bu kargaşaya bir son vermek istemektedir. Bir yandan da kendileri ile aynı dine mensup
Ermenistan'ı koruma niyetindedir.
🔹
Sovyet Rusya, 13 Ocak 1990 yılında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimi bitirmek adına Bakü'ye girer. Fakat Rus hükümetinin bu olayı kanlı bir şekilde bastırmak istemesi bir katliama dönüşmesine sebep olur. 143 kişinin ölümüne neden olan bu gün, ileride Kara Ocak olarak anılacaktır.
Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev
HOCALI KATLİAMI
🔹
1991 yılına gelindiğinde Sovyet Rusya'nın ilmek ilmek Ermenilerin zihnine işlediği Dağlık - Karabağ işgali gerçekleşmeye başlar. 25 Şubat 1992 tarihinde meydana gelen Hocalı Katliamı, bu savaşın ulaştığı en son noktayı apaçık bir şekilde göstermektedir.
🔹 Hocalı'da gerçekleştirilen katliam, dünyanın en utanç verici olaylarından biri olarak tarihe geçer, yaşananlar tam manasıyla bir
soykırımdır. İki bine kadar yakın insanın katledildiği ve onlarca çocuğun annesiz babasız bırakıldığı o kara gün, Ermeni çetelerinin masum insanlara uyguladığı işkencelere de şahit olmuştur.
Tarihin kara lekesi: Hocalı Soykırımı