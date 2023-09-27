Adım adım II. Karabağ Savaşı

TARİHİ GÜN: 27 EYLÜL 2020

🔹 Tarih 27 Eylül 2020'yi gösterdiğinde, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında ciddi bir hareketlilik gözlemlenir. Bu, yıllardır beklenen o kutlu günün yankılarıdır.

🔹 Sovyet Rusya, Türk topraklarını bir bir işgal ettiğinde, Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ'a, 1927 yılında özerklik verir. Elbette Rus hükümeti, yaptığı bu hareketle Azerbaycan'ın sınırında bulunan Ermenistan ile bir savaşın çıkacağını öngörmüştür, istediği de zaten budur.

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?