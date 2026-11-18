1 /17 KALBİN DERİN DEHLİZLERİNDE BİR YOLCULUK















🖌 İnsan, kendisini tanımak için asırlar boyunca nice yollar aradı. Kâh aklına başvurdu, kâh ilmin kapısını çaldı; kimi zaman filozofların düşüncelerinde, kimi zaman şairlerin mısralarında, kimi zaman da hakikatin izini süren sûfîlerin hikmetli sözlerinde kendisini aradı. Fakat bütün bu arayışların sonunda dönüp dolaşıp aynı yere geldi: Kalbine…

🖌 Kalp… İki kaburga arasında atan bir et parçasından çok daha fazlası; insanın sevinçlerini, kederlerini, korkularını, özlemlerini, inançlarını ve aşklarını taşıyan esrarengiz bir âlem. Bazen bir bakışla yaralanan, bir sözle incinen, bir hatırayla yeniden canlanan; kimi zaman küçücük bir iyilikle aydınlanan, kimi zaman da koca bir dünyanın yükünü sessizce sırtlanan bir cevher.

🖌 Eli yoktur ama okşar, dili yoktur ama konuşur, gözü yoktur ama nice gözün göremediğini görür. Akıl hesap ederken o hisseder; akıl ölçüp biçerken o inanır, sever, yanar ve bazen bütün mantıkların karşısında kendi hakikatini savunur.

İskender Pala'nın kaleminden unutulmaz cümleler