Allah'ın rahmetinden ümit kesmemen için ayetler
Allah'ın rahmetinden bir Müslüman olarak hiçbir zaman ümidimizi kesmememiz lazım. Onun rahmetinden ümidi kesmek, karanlığın içinde ışığı reddetmek gibidir. Allah Teala'nın rahmeti, kulunun hatalarından da acılarından da çok büyük ve eşsizdir. Ümitsizliğin sesine değil, daima Allah'ın rahmetine kulak vermeyi unutma. İşte, Allah'ın rahmetinden ümit kesmemen için ayetler...
🔸 Allah'ın rahmeti öyle çoktur ki O'nun yardımı tüm alemi kuşatır. Her zaman kullandığımız bir cümle de vardır bizim "Allah'tan ümit kesilmez" diye, evet Yusuf suresi 87. ayet tam olarak bunu anlatıyor. Hz. Yusuf'un (AS) kardeşleri her ne kadar kurt yedi dese de Hz. Yakûb (AS) Allah'tan ümidini kesmedi. İşte, bu ayetten alınacak ders "Allah'ın (CC) rahmetinden ümidi kesmemek ve şüpheye düşmemek."
➡ Ey oğullarım! Gidin de Yûsuf'u ve kardeşini iyice araştırın, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkâr edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez!"
Yusuf suresi-87. ayet
🔸 Hicr suresinin 55. ayeti, Hz. İbrahim (AS) ile ilgili. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!" Aslında bu ayet tüm inanalara bir uyarı niteliğinde. Peygamberler için ümitsizlikten bahsedilemez. Biz kulların Allah Teala'dan (CC) ümidini kesmemesi lazım.
➡ "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!" dediler.
Hicr suresi-55. ayet
🔸 Rûm suresi 36. ayet, kullarına ümitsizliğe düşmemesi için uzatılmış bir yardım elidir. Nimetlere şükretmemiz, bela veyahut bir musibetle karşılaştığımızda Allah Teala'ya (CC) sığınıp onun rahmetinden şüphe duymamalıyız.
➡ İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler; fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir belâ gelse hemen ümitsizliğe düşerler.
Rûm suresi-36. ayet
🔸 Zümer suresi 53. ayet, Allah'ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî müjde olarak değerlendirilmekte. Allah'ın iradesini sınırlayacak hiçbir güç bulunmadığı için O'nun bağışlama yetkisine belli şartlarla sahip olduğu gibi bir görüş de ileri sürülemez.
➡ De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."
Zümer suresi-53. ayet
🔸 Allah (CC), "Azabıma dilediğimi uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır." Evet, umutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmamak adına Kur'an-ı Kerim'de nice ders niteliğinde ayet bulunur, A'râf suresi 156. ayet de bunlardan biri.
➡ Bize bu dünyada da âhirette de iyilik yaz! Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki: Azabıma dilediğimi uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır; ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.
A'râf suresi-156. ayet