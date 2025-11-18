Allah’ın rahmetinden ümit kesmemen için ayetler

1 /10













🔸 Allah'ın rahmeti öyle çoktur ki O'nun yardımı tüm alemi kuşatır. Her zaman kullandığımız bir cümle de vardır bizim "Allah'tan ümit kesilmez" diye, evet Yusuf suresi 87. ayet tam olarak bunu anlatıyor. Hz. Yusuf'un (AS) kardeşleri her ne kadar kurt yedi dese de Hz. Yakûb (AS) Allah'tan ümidini kesmedi. İşte, bu ayetten alınacak ders "Allah'ın (CC) rahmetinden ümidi kesmemek ve şüpheye düşmemek."

➡ Ey oğullarım! Gidin de Yûsuf'u ve kardeşini iyice araştırın, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkâr edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez!"

Yusuf suresi-87. ayet