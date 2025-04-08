40 ayette Kur'an-ı Kerim
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i nazil ederek insanlığa öğütler verdi. Dünya ve ahirette doğru yolu bulmak isteyenler için bir rehber olan Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın sıfat ve isimlerini beyan ettiği gibi dini hükümleri de izah etti. Allah Resulü'nün (SAV) ahlakı Kur'an ahlakı idi. Asırlardır Kur'an-ı Kerim okumak insanları hidayete erdirdiği gibi Hak Teala'nın öğütlerine de kulak vermemizi sağladı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Kur'an hakkındaki ayetlerini araştırdık.
Gerçekten bu Kur'an, en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü'minlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.
İsra Suresi 9. Ayet
İsra Suresi 9. Ayet Tefsiri
Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, "en doğru olan"a götürmesidir. "En doğru olan"la ilgili açıklamalar genellikle şu noktada toplanmaktadır: En doğru olan, öncelikle İslâm dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikad, güzel ameldir. Bu ikisini gerçekleştiren de Allah tarafından ödüllendirileceği için Kur'an aynı zamanda bu büyük ecri kazanmaya vesiledir.
İşte sana da, tarafımızdan bir ruh (olarak kalplere hayat veren Kur'an'ı) vahy ettik. Oysa sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur haline getirdik. Şüphesiz ki sen doğru bir yola; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna iletirsin.
Şûrâ Suresi 52-53. Ayet
Şûrâ Suresi 52-53. Ayet Tefsiri
Bu Kur'an, bütün insanlığa yöneltilen açık bir mesaj, Allah'a karşı gelmekten sakınanları da doğru yola götüren bir rehber ve öğüttür.
Âl-i İmran Suresi 138. Ayet
Âl-i İmran Suresi 138. Ayet Tefsiri
Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını (devamlı ve dikkatli) kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) gizli-açık (başkaları için) harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler.
Fâtır Suresi 29. Ayet
Fâtır Suresi 29. Ayet Tefsiri
Ey insanlar! Şüphesiz size rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
Nisa Suresi 174. Ayet
Nisa Suresi 174. Ayet Tefsiri
Arapça karşılığı burhan olan "kesin delil"den maksat akıldır ve aklın yürüyerek imanın ve hidayetin sınırına kadar gelmesini sağlayan işaret taşlarıdır; yani insanın kendi iç ve dış, maddî ve mânevî varlığı ile onu çepeçevre saran kâinatta sergilenmiş olan alâmetler, deliller, yol bulduran izlerdir. "Apaçık nur" ise "indirdik" yükleminin de delâletiyle Kur'an'dır (burhanın terim olarak anlamı için bk. Bakara 2/111). Burada tekrar bütün insanlara hitap edilmekte, akıllarını doğru kullanarak, kendilerini ve kainatı doğru gözlemleyip, okuyup yorumlayarak Allah'a inanmaları, bu imandan sonra Hz. Peygamber, onun gösterdiği mûcizeler ve özellikle getirip tebliğ ettiği kitap üzerinde doğru ve yeterli düşünerek Resûlullah'a ve Kur'an'a iman etmeleri; putlara, kendileri gibi beşer oldukları halde tanrılaştırdıkları insanlara, hayvanlara, hatta imanı dışlayan akla (sakat düşünce) sarılmak yerine Allah'a sarılmaları, O'nun gönderdiği dine sımsıkı tutunmaları istenmektedir.