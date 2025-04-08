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40 ayette Kur'an-ı Kerim

Yayınlanma Tarihi: Nisan 08, 2025 12:00 Güncelleme Tarihi: Nisan 08, 2025 12:04

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i nazil ederek insanlığa öğütler verdi. Dünya ve ahirette doğru yolu bulmak isteyenler için bir rehber olan Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın sıfat ve isimlerini beyan ettiği gibi dini hükümleri de izah etti. Allah Resulü'nün (SAV) ahlakı Kur'an ahlakı idi. Asırlardır Kur'an-ı Kerim okumak insanları hidayete erdirdiği gibi Hak Teala'nın öğütlerine de kulak vermemizi sağladı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Kur'an hakkındaki ayetlerini araştırdık.

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Gerçekten bu Kur'an, en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü'minlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.

İsra Suresi 9. Ayet

İsra Suresi 9. Ayet Tefsiri

Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, "en doğru olan"a götürmesidir. "En doğru olan"la ilgili açıklamalar genellikle şu noktada toplanmaktadır: En doğru olan, öncelikle İslâm dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikad, güzel ameldir. Bu ikisini gerçekleştiren de Allah tarafından ödüllendirileceği için Kur'an aynı zamanda bu büyük ecri kazanmaya vesiledir.

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İşte sana da, tarafımızdan bir ruh (olarak kalplere hayat veren Kur'an'ı) vahy ettik. Oysa sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur haline getirdik. Şüphesiz ki sen doğru bir yola; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna iletirsin.

Şûrâ Suresi 52-53. Ayet

Şûrâ Suresi 52-53. Ayet Tefsiri

Müfessirlerin genel kanaatine göre 52. âyetin metninde geçen ruh kelimesi mecazi bir anlamda ve Kur'ân-ı Kerîm için kullanılmış olup, asıl anlamıyla bağlantılı olarak "insana hayat veren ilâhî mesaj" şeklinde açıklanmıştır. Fakat bu kelimenin burada vahiy meleği Cebrâil veya peygamberlik anlamında kullanıldığı kanaatini taşıyanlar da vardır (Hâzin, V, 419); Derveze'nin "Müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre burada ruh kelimesiyle melek Cebrâil kastedilmiştir" şeklinde verdiği bilgi (V, 196) kaynaklardaki bilgiyle uyumlu görünmemektedir (bk. Taberî, XXV, 46; Zemahşerî, III, 409-410; İbn Atıyye, IV, 44).

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Bu Kur'an, bütün insanlığa yöneltilen açık bir mesaj, Allah'a karşı gelmekten sakınanları da doğru yola götüren bir rehber ve öğüttür.

Âl-i İmran Suresi 138. Ayet

Âl-i İmran Suresi 138. Ayet Tefsiri

"Bu" anlamına gelen işaret zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği yorumu esas alınarak meâlinde "bu Kur'an" denmiştir. Buna göre âyet, Kur'an'ın bütün insanlar için hak ile bâtılı, yanlışla doğruyu birbirinden ayırt eden, açıklayan ve doğru yola ileten bir kitap, özellikle takvâ sahipleri için bir ibret ve öğüt olduğunu ifade eder. Diğer bir yoruma göre ise burada, Allah'ın sünnetinin geçmiş milletlere de aynen uygulandığını haber veren bir önceki âyete işaret edilmekte yani 137. âyetteki ifadenin insanlara bir açıklama, takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüt olduğu belirtilmektedir.

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Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını (devamlı ve dikkatli) kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) gizli-açık (başkaları için) harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler.

Fâtır Suresi 29. Ayet

Fâtır Suresi 29. Ayet Tefsiri

Önceki âyette kalple ilgili bir durum olan Allah korkusu yani Allah'a saygı duygusundan söz edilmiş; burada da dil ve beden ile ortaya konan ve bu duyguyu pekiştiren davranışların önemine değinilmiştir (Râzî, XXVI, 22; bu bağlamda "başkaları için harcama" anlamını verdiğimiz infak hakkında bilgi için bk. Bakara 2/245, 254, 261).

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Ey insanlar! Şüphesiz size rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.

Nisa Suresi 174. Ayet

Nisa Suresi 174. Ayet Tefsiri

Arapça karşılığı burhan olan "kesin delil"den maksat akıldır ve aklın yürüyerek imanın ve hidayetin sınırına kadar gelmesini sağlayan işaret taşlarıdır; yani insanın kendi iç ve dış, maddî ve mânevî varlığı ile onu çepeçevre saran kâinatta sergilenmiş olan alâmetler, deliller, yol bulduran izlerdir. "Apaçık nur" ise "indirdik" yükleminin de delâletiyle Kur'an'dır (burhanın terim olarak anlamı için bk. Bakara 2/111). Burada tekrar bütün insanlara hitap edilmekte, akıllarını doğru kullanarak, kendilerini ve kainatı doğru gözlemleyip, okuyup yorumlayarak Allah'a inanmaları, bu imandan sonra Hz. Peygamber, onun gösterdiği mûcizeler ve özellikle getirip tebliğ ettiği kitap üzerinde doğru ve yeterli düşünerek Resûlullah'a ve Kur'an'a iman etmeleri; putlara, kendileri gibi beşer oldukları halde tanrılaştırdıkları insanlara, hayvanlara, hatta imanı dışlayan akla (sakat düşünce) sarılmak yerine Allah'a sarılmaları, O'nun gönderdiği dine sımsıkı tutunmaları istenmektedir.

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