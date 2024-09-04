Gönülleri ferahlatacak 10 Ayet
İnsan, yaratılış özü itibariyle hep iyiye ve güzele meyleder. Lakin hayat bir koşturmaca ve sınav yurdudur. Bu sebeple insan dünyada çeşitli imtihanlara maruz kalır. Yaşadıklarından pay çıkarmak, doğru yol üzere istikamet tutmak ise herkes için kolay değildir. Kişinin felaha, kurtuluşa ulaşması için sabır da gereklidir. Bu durum üzere okuduğumuzda gönüllerimizi ferahlatacak 10 ayeti tefsirleri ile beraber hazırladık.
Giriş Tarihi: 04.09.2024
08:51
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:09
İnşirah Suresi, 5-6. Ayetler
◽ "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır."
İnşirah Suresi, 5-6. Ayetler
İnşirah Suresi, 5-6. Ayetler
◼ Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
◾
"Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır ."
Asr Suresi
Asr Suresi
◼ Asr (asır) kelimesi isim olarak "mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, karn (80 veya 100 yıllık zaman dilimi), gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı, bir neslin veya bir hükümdarın, bir peygamberin yaşadığı zaman dilimi, bir dinin yaşandığı dönem" gibi mânalarda kullanılır. Müfessirler burada zikredilen asr kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed'in asrı ve âhir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
◽
"Nefse ve ona düzen verene; Ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir."
Şems Suresi, 7-9. Ayet
Şems Suresi, 7-9. Ayet
◼ Bu tür doğal varlıklar ve olaylar üzerine yemin edilmesi hem evrenin genel düzenine, bunun insanlar için taşıdığı faydalara ve bu düzeni yaratıp yaşatan ilâhî kudretin büyüklüğüne hem de sonraki âyetlerde ele alınan konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlar. "Kuşluğu" diye çevirdiğimiz duhâhâ tamlamasına "güneşin ışığı, aydınlığı, sabah vakti, gündüz" gibi mânalar da verilmiştir.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
◾
"Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler."
Bakara Suresi; 186. Ayet
Bakara Suresi; 186. Ayet
◼ Oruç ibadeti anlatılırken Allah-kul ilişkisini çok canlı ve sıcak bir üslûpla ele alan bu âyete yer verilmesinin bize göre birden fazla sebebi vardır: a) Bir önceki âyetin sonlarında Allah'ın eşsiz ve benzersiz büyüklüğü, ululuğu hatırlatılıp kulların da bunu dile getirmeleri istenmiştir. Tekbir akla şu soruyu getirmektedir: Bu kadar büyük bu kadar yüce bir varlıkla küçük, âciz, başı ve sonu belli, fâni, varlığına kendisi hâkim bulunmayan zavallı bir insanın nasıl bir ilişkisi olabilir? Onun kulluğu, şükrü ve duası bu büyüklüğe nasıl ulaşır?
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
◽
"Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."
Ra'd Suresi, 28. Ayet
Ra'd Suresi, 28. Ayet
◼ Bir uyarıcı ve bir müjdeleyici olarak peygamberin görevi mûcize göstermek değil, insanları uyarmak; onlara hakkı, adaleti, güzeli ve doğruyu göstermek; haksızlık, adaletsizlik ve sapkınlıktan sakındırmaktır. Allah Teâlâ bir lutuf olarak gönderdiği peygamberleri mûcizelerle de desteklemiştir; ancak inkârcılar Hz. Peygamber'in getirdiği mûcizeleri yeterli bulmuyor, herkesin kabule mecbur kalacağı bir mûcize istiyorlardı.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın