Hz. Peygamber'in Diplomatik Dili
Modern diplomasinin bugün temel kural saydığı protokol esasları, asırlar önce İslam'a davet mektuplarında nasıl hayat buldu? Necaşi'den Herakleios'a, Mukavkıs'tan Kisra'ya uzanan o tarihi yazışmalar üzerinden Hz. Peygamber'in (sav) muhatabın inancına, siyasi gücüne ve psikolojisine göre şekillenen stratejik diplomasi dilini mercek altına aldık.
🌿İçinde doğduğu Arap toplumuna çağ ötesi bir vizyon ve köklü dönüşümler getiren Hz. Muhammed (sav), manevi rehberliğinin yanında mahir bir siyasetçi ve özgün bir devlet kurucusu olarak da tarihte müstesna bir yer edinmiştir.
🌿Nitekim nübüvvet öncesi dönemde Hılfü'l-Fudul cemiyetine dahil edilmesi ve Kabe hakemliği hadisesindeki uzlaştırıcı tavrı, onun henüz peygamberlik görevi verilmeden evvel de toplum nezdinde diplomatik bir otorite ve güvenilir bir lider olarak kabul gördüğünün kanıtıdır.
🌿Peygamberlik sürecinde farklı devlet başkanları ve kabile reisleriyle kurduğu temaslar, özellikle İslam'a davet mektuplarında benimsediği üslup, onun siyasi kişiliğini ve diplomasi anlayışını anlamak için en somut verileri barındırmaktadır.
🌿Devletler arası ilişkilerin seyrini belirleyen en temel unsurlardan biri olan diplomatik dil; muhatabın statüsüne, toplumsal yapısına ve dönemin şartlarına göre özenle inşa edilir. Hz. Muhammed (sav)'ın bilhassa diğer devletlerle kurduğu iletişimde sahip olduğu güçlü diplomatik dili oldukça dikkate değerdir.
🌿Hz. Muhammed'in (sav) diğer devlet reisleriyle gerçekleştirdiği yazışmalarda dikkat çeken en önemli hususlardan biri, mektubu gönderdiği muhatabını resmen tanıdığını açıkça beyan etmesidir. Mektuplarında kullandığı Habeşlerin Meliki, Rumların Büyüğü, Kıptilerin Büyüğü ve Farisilerin Büyüğü gibi hitap şekilleri, karşısındaki yöneticinin meşruiyetini ve siyasi statüsünü doğrudan kabul ettiğinin bir göstergesidir.
🌿Modern uluslararası ilişkilerde ve günümüz diplomatik teamüllerinde temel bir kural olarak kabul edilen muhatabı resmen tanıma ilkesi, Hz. Peygamber tarafından asırlar öncesinden büyük bir titizlikle uygulanmıştır.
🌿Benzer şekilde Hz. Peygamber, yazışmalarında her bir yöneticinin siyasi konumunu ve temsil ettiği otoritenin mahiyetini gözeten son derece isabetli ünvanlar tercih etmiştir.
🌿Nitekim Habeş hükümdarı Necaşi Ashame'ye melik (kral) sıfatıyla hitap ederken; Bizans İmparatoru Herakleios, Mısır valisi Mukavkıs ve Sasani hükümdarı Kisra için büyük anlamına gelen azim ünvanını kullanmıştır. Bu ince ayrım, onun her bir muhatabının bölgesel gücünü ve hiyerarşik statüsünü yakından tanıdığını, protokol dilini rastgele değil, bilinçli bir diplomatik hassasiyetle kurguladığını göstermektedir.
🌿Hz. Muhammed'in (sav) diplomatik dilinde öne çıkan bir diğer önemli unsur, muhatabının onurunu gözeten, nezaket ve saygı temelli bir üslup benimsemesidir. Muhataplarını İslam'a çağırırken tepeden bakan, emredici veya dayatmacı bir dil yerine son derece incelikli bir üslupla "Seni İslam'a davet ediyorum" ifadelerini tercih etmiştir.
🌿Örneğin Habeş hükümdarı Necaşi'ye hitabında, barış ve esenlik temennisini barındıran 'Silmün ente' ifadesine yer vermiştir. Bununla birlikte protokol kurallarını insani bir nezaketle birleştiren bu yaklaşım, taraflar arasında yapıcı bir iletişim zemini oluşturması ve diplomatik yakınlaşmayı sağlaması açısından büyük önem taşır.
🌿Hz. Peygamber'in stratejik diplomasisinde öne çıkan en mühim özelliklerden biri de farklı inanç mensubu muhataplarıyla iletişim kurarken ortak değerlere ve teolojik paydalara atıfta bulunmasıdır.
🌿Nitekim Necaşi'ye gönderdiği mektupta Hz. İsa'nın (as) Hz. Meryem'in oğlu olduğuna değinilmesi bunun en somut örneğidir. Hz. Peygamber bu vurguyla, Hristiyan olan Necaşi ile ortak bir inanç ve iletişim zemini kurmayı hedeflemiştir.
🌿Benzer şekilde Bizans İmparatoru Herakleios'a ve Mısır Valisi Mukavkıs'a gönderdiği mektupların sonunda Ehl-i kitabı ortak bir paydaya davet eden Al-i İmran suresi 64. ayetine yer vermesi de aynı stratejinin bir yansımasıdır.