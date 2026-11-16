Hz. Peygamber'in Diplomatik Dili

1 /9 Hz. Muhammed'in siyasi dehası















🌿İçinde doğduğu Arap toplumuna çağ ötesi bir vizyon ve köklü dönüşümler getiren Hz. Muhammed (sav), manevi rehberliğinin yanında mahir bir siyasetçi ve özgün bir devlet kurucusu olarak da tarihte müstesna bir yer edinmiştir.

🌿Nitekim nübüvvet öncesi dönemde Hılfü'l-Fudul cemiyetine dahil edilmesi ve Kabe hakemliği hadisesindeki uzlaştırıcı tavrı, onun henüz peygamberlik görevi verilmeden evvel de toplum nezdinde diplomatik bir otorite ve güvenilir bir lider olarak kabul gördüğünün kanıtıdır.

🌿Peygamberlik sürecinde farklı devlet başkanları ve kabile reisleriyle kurduğu temaslar, özellikle İslam'a davet mektuplarında benimsediği üslup, onun siyasi kişiliğini ve diplomasi anlayışını anlamak için en somut verileri barındırmaktadır.