Kırk yıllık hatırın sahibi
On beşinci asırda topraklarımız üzerinden Avrupa'ya taşınan kahve, bugün dünyanın en sevilen ve tüketilen içeceklerinden biri. Kavurma ve demleme biçimleriyle milletten millete farklılık gösteren kahve kültürü Anadolu'da beş asırdır devam eden mühim bir gelenek halini aldı. Sizin için ilk nesilden üçüncü nesile kahvenin serüvenini araştırdık.
◾ Bulunma ve kullanılma tarihi açısından ihtilaflar bulunsa da kahve on beşinci yüzyıl ile beraber Osmanlı toprakları üzerinden Avrupa'ya yayılır.
◾ Yemen ve Afrika'dan gelen çekirdekler kavrularak zaman içerisinde farklı demleme ve pişirme yöntemlerine göre çeşitlilik göstererek yaygınlaşır.
◾ Batı'da meşhur olması ile sık tüketilen bir hammadde haline gelen kahve, Avrupalıların sömürge savaşlarında kullandıkları bahanelerden de biri oldu.
◾ Binlerce insanın kahve bahçelerinde zor koşullar altında çalışması ve hatta can vermesi ile kahve, enternasyonel manada bir simge haline geldi.
Kahve ağacı
◾ Bir gölge bitkisi olarak bilinen kahve ağacı budandığı için ekseriyetle iki metre boyunda olmasına rağmen yer yer sekiz metreye kadar uzayabilen bereketli bir ağaçtır.
◾ Kahve esasında bu ağacın kırmızımsı olan meyvesidir. Kahve ağacının üç tip bitkisi bulunur. Bunlar: Arabica, Robusta, Canefora'dır. En çok bilinen tür olan Arabica Orta ve Güney Amerika'dan çıkar.
Osmanlılarda kahve kültürü
◾ 16. yüzyılda açılan kahvehanelerle kültür hayatımıza giren kahve çok sevilir ve vazgeçilmez bir içecek olarak tarih sayfalarına geçer.
◾ Osmanlılar evlerinde ağırladıkları insanlara karşı gösterdikleri hürmetin ve saygının bir yansıması olarak kahve ikramında bulunurlardı. Bu husus aynı durumda zamanla kahveyi toplumumuzda en çok tüketilen içeceklerden birisi yaptı.
Moka
◾ Osmanlı'ya Yemen üzerinden gelen kahve bilhassa Sultan IV. Mehmed döneminde halk ve saray ehli arasında büyük itibar kazanır.
◾ Salah Birsel, kahvenin Yemen'de bulunan "Moka" adındaki bir kasabadan neşet ettiğini "Kahveler Kitabı"nda zikreder. Osmanlı'ya gelen kahveler ihtimal ki Yemen'in ufak kasabalarındandır.