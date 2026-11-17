Kırk yıllık hatırın sahibi

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◾ Batı'da meşhur olması ile sık tüketilen bir hammadde haline gelen kahve, Avrupalıların sömürge savaşlarında kullandıkları bahanelerden de biri oldu.

◾ Binlerce insanın kahve bahçelerinde zor koşullar altında çalışması ve hatta can vermesi ile kahve, enternasyonel manada bir simge haline geldi.

Görenleri tebessüm ettiren kafe: Tebessüm Kahvesi