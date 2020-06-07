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Osmanlı saraylarında kahve kültürü ve ikramı

Osmanlı'da ilk olarak 16. yüzyılda içildiği tahmin edilen kahve, bugün dünya çapında bilinen bir kültür halini almıştır. Halk diline mal olan ibaresiyle "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır". Hatırı kırk yılı olsa da geleneği ve hatırası tarihimizde yüzlerce yıl geriye gider. Osmanlı'da misafire hürmetin en önemli göstergesi olan kahve kültürünün ve sunumlarının nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Her şeyin en ihtişamlı halinin yaşandığı Osmanlı sarayları, kahve kültürü ve ikramı denildiğinde ilk akla gelen mekanlardandır. İşte Osmanlı saraylarındaki kahve kültürü ve ikramına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 13:09
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OSMANLI'DA KAHVE KÜLTÜRÜ
OSMANLI'DA KAHVE KÜLTÜRÜ

Kahve Osmanlı sarayı ve toplumu için gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Misafir ağırlamada olmazsa olmaz ikramların başında geliyordu. Sunumu ve ikramlarıyla, kavurma, pişirme usulü ve teknikleriyle Türk kahvesi adı ile dünyaya tanıtılmıştır.

Kırk yıllık hatrın asırlar aşan öyküsü: Türk kahvesi

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Osmanlı sarayları kahvenin en itibar gördüğü yerlerden biriydi. Kahvenin itibari ise misafire gösterilen hürmetin bir tezahürü niteliğindeydi. Osmanlı sarayında gündelik olarak içilmesinin yanı sıra, kahve sunumu konukların kabul merasiminin en önemli kısımlarından biriydi. Bir misafire gösterilen saygının, hürmetin gereği zarif ve kusursuz olması gerekirdi.

Divan edebiyatı şairlerinin gözünden 'Türk kahvesi'

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OSMANLI SARAYLARINDA KAHVE NASIL İKRAM EDİLİRDİ?
OSMANLI SARAYLARINDA KAHVE NASIL İKRAM EDİLİRDİ?

Saraya gidenler soygun (dinlenme) odasındaki aynanın karşısında kendine çeki düzen verdikten sonra halayık gülbahar sahan adı verilen tabaktan gül kokulu lokum ikramı ile karşılanırdı. Mevkisine uygun bir yere oturtulduktan sonra kahveci başının nezaretinde kahve seramonisi başlardı.

Kahve endüstrisi kölelik ile nasıl yükseldi?

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Kahvenin sarayda itibar kazanması 4. Mehmed zamanında olmuştu. Sarayda sadece Yemen kahvesi tercih edilirdi. Kahve ikramı için kullanılan fincanlar, İznik veya Kütahya çinisinden yapılır; bu fincanların etraflarında, elin yanmaması için kulp vazifesi gören gümüş veya altın bir zarf olurdu.

Türk kahvesi çeşitleri hakkında bilgiler

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Bazı yerlerde misafirlere kahveden önce gümüş tatlı takımı ile lokum veya şekerleme türü bir tatlı ikram edilir, onun tadı geçmeden acı bir kahve sunulurdu. Kahve, bayramlarda, kulpsuz fincanın kendine uygun bir fincan zarfına konulmasıyla; diğer günlerde ise, tabaklı fincanlarda ikram edilirdi. Bazen, kahveye farklı bir tat kazandırmak için, kahvenin içine çiçek suyu, 'ak amber' veya 'kâkule' katılırdı.

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