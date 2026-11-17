İmgelerin gücü: Koku duyusu

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Koku ve bellek (Epizot)

💠 İnsanda bulunan duyulardan işleyişi en farklı ve en eski olanı 'koku alma' duyusudur. Nedeni, diğer duyularımızdan daha hızlı işlenmesinden kaynaklanır. Limbik sistemden direkt zihnimize düşen anılarımızı hatırladığımızda verdiğimiz tepkiler bu yüzden daha samimi ve gerçektir.

Epizot nedir?

Herhangi bir olayda birbirinden bağımsız olarak yazılmış bölümlere veya dilimlere verilen isimdir.

Limbik sistem nedir?

Limbik sistem beynimizde duygusal ve davranışsal cevaplarla bağlantılı olan kısımdır. Özellikle beslenme, çocuk bakımı, savaşma vb. gibi temel davranışlarda etkili bir unsurdur. Hormonal ve otonomik sisteme etki eder. Limbik sistem beynin derininde, beyin kabuğunun altında ve beyin sapının üzerindedir.

Beyin hakkında şaşırtıcı bilgiler