Zihin sağlığını arttıran 12 ipucu

Su, bütün canlılar için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı olmasına karşın çoğumuz, beyin sağlığımızı korumak ve zihnimizi daha taze tutmak için su tüketmemiz gerektiğinin bilincinde olmayız.

📌 Uzmanlar, vücudun yüzde 1-2 oranında dahi olsa sıvı kaybına maruz kalınmasının bile ciddi sonuçlarına değiniyor.

Buna göre su kaybı, bilgiyi işleme sürecinde yavaşlamaya, dikkat eksikliğine, kısa süreli hafızada ve gözle takip becerisinde bozulmaya neden oluyor. Bu sebeple yeni bir şey öğrenmek ya da önceden bilinenler hatırlamak zorlaşıyor ve beyin daha yavaş çalışıyor.

Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesi öneriliyor ve terleme, sıcak hava ya da egzersiz gibi sıvı kaybının arttığı durumlarda bu oranın arttırılması gerekiyor.