Zihin sağlığını arttıran 12 ipucu
Zihin sağlığını korumak, yeni fikirler ortaya koyabilmek ya da düşünme süreçlerimiz üzerinde söz sahibi olabilmek için beynin zinde olması oldukça önemli. Günlük yaşamımızda pek çok enformasyona maruz kalıyor, kendimize zaman ayıramıyor ya da yeni bilgiler öğrenmeyi zor ve karışık bulabiliyoruz. Tüm bunların önüne geçerek bilişsel yeteneklerinizi arttıracak, daha zinde bir zihin sağlayacak 12 ipucunu derledik.
Giriş Tarihi: 26.01.2021
17:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
17:12
Vücut sağlığını koruyabilmenin en önemli unsurlarından biri ise doğru beslenmekten geçiyor. Zira yediğimiz besinler beynin performansını doğrudan etkileyebiliyor.
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Yumurta, somon, kemik suyu, balık yağı, ceviz, yabanmersini, brokoli, bitter çikolata ve kahve, beyin açısından sağlıklı gıdalar arasında yer alıyor.
Beyin fonksiyonlarının gelişmesi ve güçlenmesi için Omega-3 bakımından zengin gıdaları beslenmenin bir parçası haline getirmek gerekiyor. Omega-3, beyin siniri olarak adlandırılan ve bilgi aktarımı sağlayan nöronların hücre zarına yerleşir ve bilgi alışverişinde aktif rol oynuyor.
Sağlıklı bir yaşam için hastalıklara karşı temel beslenme kuralları
Egzersiz yaparken vücut oksijeni emiyor ve bu oksijen, beyne de iletiliyor. Düzenli yapılan spor, düşünme yetisini ve hafızayı güçlendiriyor.
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Özellikle tempolu yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklete binme ve kardiyo gibi egzersizler, kalp ve damar sağlığının yanında beyin sağlığını da koruyor.
Kan basıncı ve vücut ağırlığı koruyan fiziksel egzersiz, stres ve depresyonu azaltıyor, duyguları olumlu yönde etkiliyor. Orta yaş ve daha ilerisi için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının oluşturulması, beynin nasıl korunacağı konusunda hayati öneme sahip. Zira bunama ve kognitif bozuklukların, düzenli yapılan egzersizlerle önüne geçilebiliyor.
Su, bütün canlılar için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı olmasına karşın çoğumuz, beyin sağlığımızı korumak ve zihnimizi daha taze tutmak için su tüketmemiz gerektiğinin bilincinde olmayız.
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Uzmanlar, vücudun yüzde 1-2 oranında dahi olsa sıvı kaybına maruz kalınmasının bile ciddi sonuçlarına değiniyor.
Buna göre su kaybı, bilgiyi işleme sürecinde yavaşlamaya, dikkat eksikliğine, kısa süreli hafızada ve gözle takip becerisinde bozulmaya neden oluyor. Bu sebeple yeni bir şey öğrenmek ya da önceden bilinenler hatırlamak zorlaşıyor ve beyin daha yavaş çalışıyor.
Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesi öneriliyor ve terleme, sıcak hava ya da egzersiz gibi sıvı kaybının arttığı durumlarda bu oranın arttırılması gerekiyor.
Her bireyin uyku ihtiyacı farklı olsa da insan ömrünün üçte birinin uykuda geçirdiğini söylemek mümkün. Bu nedenle yediğimiz besinler ya da soluduğumuz hava kadar iyi bir uyku da oldukça önemli.
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Kaliteli bir uyku için her gün aynı saatte uyumak, uyku öncesi egzersiz ve yemekten kaçınmak, teknolojik cihazların kullanımını sınırlamak gerekiyor.
Uyku için doğru ısıyı ayarlamak, melatonin hormonunun salgılanması için ışıksız bir ortamda uyumak, nefes egzersizi gibi rahatlama tekniklerini öğrenmek ve kafein tüketiminden kaçınmak, kaliteli bir uyku için kaçınılmaz unsurlardan.
Uyku konusunda "sirkadiyen ritm" olarak adlandırılan vücudun biyolojik saati ile ilgili bilgilerden de yararlanabilirsiniz.
Yaşam tarzınız biyolojik saatinize ne kadar uygun?
Yaşın ilerlemesiyle birlikte hafıza, sebep sonuç ilişkisi kurma ya da tepki verme gibi zihinsel fonksiyonlarda azalma görülür. Bu nedenle bazı yöntemlerle beynin yeniden yapılandırılması gerekir.
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Beyni yeni şeyler yapmaya ya da farklı şeyler öğrenmeye yöneltmek, zihnin ufkunu genişleten bir aktivitedir.
Böylece beyinde bulunan nöronlar, yeni bir şey deneyimlerken düşünme kabiliyetini arttıran yollar açacaktır.
Araştırmalara göre sık kullandığınız eliniz yerine diğer elinizi kullanmanızın dahi bu konuda etkili olduğunu, beyin korteksinin bilgiyi işleyen kısımlarının daha hızlı bir şekilde aktive olduğunu gösteriyor.