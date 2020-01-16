Sağlıklı bir yaşam için hastalıklara karşı temel beslenme kuralları

Gelişen teknoloji ile değişen yaşam tarzı, insanların yeni alışkanlıklar edinmesini sağladı. Globalleşen dünya hareketsizlik, düzensiz beslenme, kilo alımı gibi pek çok olumsuz durumu beraberinde getirdi. Bu durumlar, pek çok hastalığın oluşmasına neden oldu.

Bu hastalıklar içinde kalp damar rahatsızlıkları gelir. Kalp damar hastalıkları, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir numaralı ölüm nedenidir.