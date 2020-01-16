Sağlıklı bir yaşam için hastalıklara karşı temel beslenme kuralları
Gelişen dünya ile farklılaşan yaşam tarzı; hareketsizlik, düzensiz beslenme, kilo alımı gibi pek çok olumsuz durumu beraberinde getirse de bazı hastalıklar, yaşam tarzının değiştirilmesi ile önlenebilir. İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir yere sahip olan sağlığın korunması öncelikle bireylerin kendi bilincini geliştirmesi ile mümkün olur. Sizler için hastalıklarda dikkat edilmesi gereken beslenme kurallarını derledik.
Giriş Tarihi: 16.01.2020
16:48
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
17:40
Gelişen teknoloji ile değişen yaşam tarzı, insanların yeni alışkanlıklar edinmesini sağladı. Globalleşen dünya hareketsizlik, düzensiz beslenme, kilo alımı gibi pek çok olumsuz durumu beraberinde getirdi. Bu durumlar, pek çok hastalığın oluşmasına neden oldu.
Bu hastalıklar içinde kalp damar rahatsızlıkları gelir. Kalp damar hastalıkları, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir numaralı ölüm nedenidir.
Kalp damar hastalıklarına neden olan durumlar
Kalp, oksijen ve diğer besleyici maddeleri, kan damarları aracılığı ile sağlar. Bu damarlarda kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler temin edilemez sonucunda da kalpte hasar meydana gelir.
Hareketsizlik, bilgisayar başında geçen uzun saatler,
fastfood beslenme, doymuş yağ tüketimin artması, sigara, şişmanlık, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi etkenler kalp damar hastalığı gelişim riskini artırıyor.
Kalp hastalıklarının en önemli nedeni
Kalp hastalıklarının en önemli nedeni damar sertliğidir. Damarların esnekliğinin azalması, damar tıkanmalarına neden oluyor. Kolesterol gibi yağlı maddeler, damar çeperlerinin daralmasına ve esnekliğin azalmasına neden oluyor.
Yaşam tarzında sadece birkaç küçük değişiklik yaparak kalp krizi geçirme, felç olma ve ölüm riski azaltılabilir, aynı zamanda yaşam kalitesi arttırılabilir. Bu değişikliklerden biri beslenme alışkanlığıdır.
Kalp hastaları nasıl beslenilmeli?
Yaşama tarzı ve beslenme alışkanlıklarında yapılan değişiklikler damar sertliğinin önüne geçebilir.
Yeterli ve dengeli beslenin. Vücudun yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besinin yeterli miktarla alınıp tüketilmesi önemlidir.
Tükettiğiniz yağların türüne ve miktarına dikkat edin. Yemeklerde hayvansal yağlar yerine bitkisel sıvı yağları ve zeytinyağını tercih edin. Margarin, kuyruk yağı ve iç yağı gibi katı yağları kullanmayın.
Süt ve süt ürünlerinden az yağlı veya yağsız olanları tercih edin.
Beslenmenizde balığa ve az yağlı kırmızı ete çokça yer verin.
Besinlerinizi haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemleri kullanarak pişirin. Etli yemeklere ayrıca yağ eklemeyin.