Mutlaka tüketmeniz gereken kış meyve ve sebzeleri

Büyük bir diyet lifi, antioksidan, vitamin ve mineral kaynağıdır. Meyve, kateşin ve epikateşin içeren tanenler içerir ve çok yüksek bir C vitamini konsantrasyonuna sahiptir. Ayva ayrıca iyi bir kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve bakır kaynağıdır.

Ayvanın faydaları

📌 Anti-inflamatuar özelliklere sahip ayva meyvesi, günlük tüketmeniz gereken C vitamini miktarının yüzde 25'ini içerir.

📌 C vitamini bağışıklığı arttırmaya yardımcı olur ve enflamatuar durumların tedavisinde yardımcı olur.

📌 Alerji hastaları için gıda ürünlerinin hazırlanmasında da kullanılabilir.

📌 Bağışıklık sistemini güçlendirir.

📌 Kalp - damar sağlığını korur.

📌 Mide rahatsızlıklarını tedavi eder.

📌 Güçlü bir antioksidandır ve cildin genç kalmasına yardım eder.

📌 Kötü nefes kokusunu önler.