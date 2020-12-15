Mutlaka tüketmeniz gereken kış meyve ve sebzeleri
Meyve, sebze ve yeşilliklerin tüketiminde en önemli hususlardan biri de besinleri mevsiminde tüketmek. Günümüzde tarım alanında gerçekleştirilen yenilikler, neredeyse tüm meyve ve sebzeleri her mevsimde tüketme imkanı sunuyor. Bu besinlerin yetiştirilmesinde kullanılan hormon takviyeleri ve kimyasal ilaçlar, insan vücuduna büyük zararlar veriyor. Mevsiminde tüketilen besinler ise hem vitaminler bakımından zengin hem de bağışıklığı güçlendirmede aktif rol oynuyor. Peki, kış aylarında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli?
Giriş Tarihi: 15.12.2020
19:05
Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
19:06
A,B,C ve K içeren armut, aynı zamanda önemli bir lif kaynağı olarak öne çıkar. Kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, sodyum, folik asit ile bakır manganez de barındırması bu meyvenin tüketilme sebeplerinden bir tanesidir.
Armudun faydaları
📌 Kilo kaybı sağlar, zayıflatır. Zengin bir lif kaynağı olan armut, uzun süre tok kalmanızı; böylelikle kalori açığı oluşturarak zayıflamanıza olanak tanır.
📌 Kanseri önler. Anti kanserojen özellikleri ile olası kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
📌 Bağışıklığı güçlendirir. Yapısında bulunan antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlü tutar.
📌 Sindirim sistemini düzenler.
📌 Kalp sağlığına iyi gelir, kan akışını arttırır. Potasyum açısından zengin olmasından dolayı kalp sağlığına iyi gelir. Öte yandan, vücut genelinde kan akışını da arttırır.
📌 Ateş düşürücü etkisi vardır.
Büyük bir diyet lifi, antioksidan, vitamin ve mineral kaynağıdır. Meyve, kateşin ve epikateşin içeren tanenler içerir ve çok yüksek bir C vitamini konsantrasyonuna sahiptir. Ayva ayrıca iyi bir kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve bakır kaynağıdır.
Ayvanın faydaları
📌 Anti-inflamatuar özelliklere sahip ayva meyvesi, günlük tüketmeniz gereken C vitamini miktarının yüzde 25'ini içerir.
📌 C vitamini bağışıklığı arttırmaya yardımcı olur ve enflamatuar durumların tedavisinde yardımcı olur.
📌 Alerji hastaları için gıda ürünlerinin hazırlanmasında da kullanılabilir.
📌 Bağışıklık sistemini güçlendirir.
📌 Kalp - damar sağlığını korur.
📌 Mide rahatsızlıklarını tedavi eder.
📌 Güçlü bir antioksidandır ve cildin genç kalmasına yardım eder.
📌 Kötü nefes kokusunu önler.
Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Bu karatenodiler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır. Güçlü bir A vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. C vitamini bakımından zengindir. B1, B3, B6, Pantotenik asit gibi birçok vitamini; folik asit, fosfor, demir gibi minerali yapısında bulundurur.
Balkabağının faydaları
📌 Alerjiye karşı savunma kalkanıdır.
📌 Cildin yenilenmesini sağlar.
📌 Bağırsak harekelerini hızlandırır.
📌 Bağışıklık sistemini güçlendirir.
📌 Göz sağlığını korur.
Lahanagiller ailesi üyesi olan yeşil sebze brokoli insan sağlığı için çok faydalı sebzelerden birisidir. Bu sebze içeriğinde bol miktarda C vitamini ve K vitamini içerir ve ayrıca folat potasyum, fosfor, manganez, demir, kolin, selenyum ve kükürt gibi mineraller ve lif bakımından oldukça zengin bir besin ürünüdür. Besin değeri ise; %40 karbonhidrat, %52 protein, %8 yağ içermektedir.
Brokolinin faydaları
📌 Kemik ve diş sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur.
📌 Sindirim sistemini güçlendirir.
📌 Kan şekerini düzenler.
📌 Bağışıklık sistemini güçlendirir.
📌 Kalp sağlığını korur.
📌 Göz sağlığını korur.
📌 Cilt sağlığını korur ve cildi gençleştirir.
Elma bir vitamin deposu niteliğindedir. İçerisinde bol miktarda vitamin vardır. Aynı zamanda en çok tüketilen meyve dediğimizde akla ilk gelen meyveler arasında yer alır. En önemlileri arasında idrar söktürücü, yüksek tansiyona iyi gelmesi, kabızlığı gidermesi bağırsakları çalıştırması, C vitamini açısından zengin olma özelliklerini sayabiliriz.
Elmanın faydaları
📌 C vitamini açısından oldukça zengindir.
📌 Potasyum zenginliğinden dolayı oldukça dinlendiricidir. Çok fazla potasyum olduğu için insanların dinlenmesine yardımcı olur.
📌 A ve E vitamini bulundurur.
📌 Yüzde 85 oranında su bulundurur. Bu nedenle idrar söktürme olayında da faydalıdır.
📌 Ödem attırıcı faydası vardır. Ödem atmak için elma birebirdir.
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