Sağlıklı beslenmenin ilk koşulu: Gıda okuryazarlığı
Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bildiklerimize her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Yeni yapılan araştırmalar, gıda hakkındaki haberler, bu alandaki bilgilerimizi arttırsa da yeterli değil. Gıda okuryazarlığı, beslenme bilincimizin oluşması, sağlığın korunması, ekolojik unsurların gözetilmesi ve arzu edilen yaşam kalitesine ulaşılması için oldukça önemli. Bu noktada Müslümanlar olarak göz önünde bulundurmamız gereken bir konu da "helal gıda" konusu. Peki, helal gıda sağlık açısından nasıl değerlendirilir? Geçmişte var olmayan gıdalara "helal" hükmü nasıl verilir? Gayrimüslimler neden helal sertifikalı ürünleri tercih ediyorlar?
Giriş Tarihi: 14.02.2021
17:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
19:03
SAĞLIKLI BESLENME NE ANLAMA GELİR?
Beslenme, hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru. Ancak beslenme, yalnızca açlık duygusunu bastırmak ya da karın doyurmaktan ibaret değil.
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Sağlığımızı korumak, daha dinç bir vücuda sahip olmak ve yaşam kalitemizi yükseltmek için
daima vurgulanan bir konu. doğru, yeterli ve dengeli beslenmemiz gerektiği
İnsanın sağlıklı bir büyüme ve gelişme çağı yaşaması, ileri yaşlarda daha sağlıklı bir yapıya sahip olması için
dikkat edilmesi gerekir. besinlerin az ya da çok tüketilme oranına
gibi sorunlar insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklara neden olabilir. Dengesiz beslenme, beslenme bozuklukları ya da obezite
BESLENME BİLİNCİ NASIL OLUŞUR?
Bedenin ihtiyaç duyduğu besinleri doğru miktarda, yeterli zamanda almak kadar, gıdaların içeriğini bilerek bilinçli bir şekilde tüketmek de önemli.
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Sürdürülebilir
gibi beslenmeye ilişkin çabalar, insan sağlığı açısından önemli girişimler olarak görülüyor. beslenme eğitimi, gıda okuryazarlığı
birey ve toplumların beslenme bilincini arttırmaktan, gıda okuryazarlığı farkındalığı oluşturmaktan ve sağlıklı beslenmenin bir yaşam biçimi haline getirilmesinden geçiyor. Arzu edilen yaşam kalitesine ulaşabilmenin yolu,
GIDA OKURYAZARLIĞI NEDİR?
Beslenme bilincinin oluşmasında başat role sahip olan gıda okuryazarlığı, üç ana bilgi alanını kapsayan bir kavram.
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Gıda okuryazarlığı,
gibi konuları kapsayan bu kavram, beslenme dili, beslenme uygulamaları ve beslenme ekolojisi gibi unsurlardan oluşuyor. beslenme ve sağlık; tarım, çevre ve ekoloji; sosyal kalkınma ve eşitlik
Gıda okuryazarlığının en büyük amacı,
bu minvalde uygulamalar geliştirmek ve gıda sisteminde gerçekleşen değişikliklere uyum sağlamaları konusunda yardım etmektir. bireylerin sağlıklı beslenmelerini güvence altına almak,
GIDA OKURYAZARLIĞI NEDEN GEREKLİ?
Sağlık okuryazarlığına benzer şekilde gıda okuryazarlığı da kişinin temel beslenme bilgisine sahip olma ve bu bilgiyi işleme yeteneğini geliştirmeyi hedefler.
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📌 Gıda okuryazarlığı sayesinde birey sağlıklı beslenmeyi sürdürür,
sağlar. diyet kalitesinin korunmasını
📌 Besin alımı sırasında
dair farklı süreçlerde bilgi, beceri ve davranış geliştirme imkânı bulur. planlama, yönetme, seçme ve hazırlamaya
📌 Beslenme sistemi ile
hakkında bilgilenir ve bu bilincin toplumda yayılması konusunda da etkili olur. biyolojik, sosyal ve ekolojik sistemlerin ilişkisi
📌 Bireyler, gıda ve beslenme hakkındaki temel bilgiler sayesinde
sağlıklı kararlar alabilirler. kendi besin ihtiyaçları doğrultusunda
ÖLÇÜ, PORSİYON VE BESİN DEĞERİNİ BİLMEK ÖNEMLİ
Sağlıklı beslenmek ve gıda okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmak, toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir ihtiyaç.
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Bireylerin karmaşık bilgilerle sunulan gıdalar ve beslenme türleri hakkında bilgiyi anlayabilmesi ve bu konuları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek
için gıda okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. sağlığına uygun uygulamalara dönüştürmesi
Yiyecek ve içecek satın alırken farklı ölçütleri göz önünde bulundurma, ürün yetiştirme,
ile ilgili becerilerin geliştirilmesi son derece önemlidir. besin seçme, hazırlama, pişirme
📌 Bunun yanında gıdalarla ilgili istatistiklerin,
bilinmesi gerekir. tüketilmesi gereken günlük miktarların, porsiyon ölçülerinin ve etiketlerde yer alan enerji ve besin değerinin