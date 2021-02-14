Sağlıklı beslenmenin ilk koşulu: Gıda okuryazarlığı

Beslenme, hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru. Ancak beslenme, yalnızca açlık duygusunu bastırmak ya da karın doyurmaktan ibaret değil.

💠

Sağlığımızı korumak, daha dinç bir vücuda sahip olmak ve yaşam kalitemizi yükseltmek için doğru, yeterli ve dengeli beslenmemiz gerektiği daima vurgulanan bir konu.

İnsanın sağlıklı bir büyüme ve gelişme çağı yaşaması, ileri yaşlarda daha sağlıklı bir yapıya sahip olması için besinlerin az ya da çok tüketilme oranına dikkat edilmesi gerekir.

Dengesiz beslenme, beslenme bozuklukları ya da obezite gibi sorunlar insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklara neden olabilir.

2

14 BESLENME BİLİNCİ NASIL OLUŞUR? Bedenin ihtiyaç duyduğu besinleri doğru miktarda, yeterli zamanda almak kadar, gıdaların içeriğini bilerek bilinçli bir şekilde tüketmek de önemli. 💠 Sürdürülebilir beslenme eğitimi, gıda okuryazarlığı gibi beslenmeye ilişkin çabalar, insan sağlığı açısından önemli girişimler olarak görülüyor. Arzu edilen yaşam kalitesine ulaşabilmenin yolu, birey ve toplumların beslenme bilincini arttırmaktan, gıda okuryazarlığı farkındalığı oluşturmaktan ve sağlıklı beslenmenin bir yaşam biçimi haline getirilmesinden geçiyor.

3

14 GIDA OKURYAZARLIĞI NEDİR? Beslenme bilincinin oluşmasında başat role sahip olan gıda okuryazarlığı, üç ana bilgi alanını kapsayan bir kavram. 💠 Gıda okuryazarlığı, beslenme ve sağlık; tarım, çevre ve ekoloji; sosyal kalkınma ve eşitlik gibi konuları kapsayan bu kavram, beslenme dili, beslenme uygulamaları ve beslenme ekolojisi gibi unsurlardan oluşuyor. Gıda okuryazarlığının en büyük amacı, bireylerin sağlıklı beslenmelerini güvence altına almak, bu minvalde uygulamalar geliştirmek ve gıda sisteminde gerçekleşen değişikliklere uyum sağlamaları konusunda yardım etmektir.

4

14 GIDA OKURYAZARLIĞI NEDEN GEREKLİ? Sağlık okuryazarlığına benzer şekilde gıda okuryazarlığı da kişinin temel beslenme bilgisine sahip olma ve bu bilgiyi işleme yeteneğini geliştirmeyi hedefler. 💠 📌 Gıda okuryazarlığı sayesinde birey sağlıklı beslenmeyi sürdürür, diyet kalitesinin korunmasını sağlar. 📌 Besin alımı sırasında planlama, yönetme, seçme ve hazırlamaya dair farklı süreçlerde bilgi, beceri ve davranış geliştirme imkânı bulur. 📌 Beslenme sistemi ile biyolojik, sosyal ve ekolojik sistemlerin ilişkisi hakkında bilgilenir ve bu bilincin toplumda yayılması konusunda da etkili olur. 📌 Bireyler, gıda ve beslenme hakkındaki temel bilgiler sayesinde kendi besin ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı kararlar alabilirler.