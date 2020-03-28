İnsan vücudu hakkında genel kültürünüzü arttıracak ilginç bilgiler

Oldukça karmaşık bir sistem olan insan vücudu, binlerce yıllık tıbbi bilgiye ve tecrübeye rağmen hala doktorları ve araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Siz bu cümleyi okurken, vücudunuzda 50.000 hücre öldü ve yenileri ile değişti. Peki, insan vücudu ile ilgili gerçeklere ne kadar hakimsiniz? İşte, beyinden kalbe, gözlerden derimize insan bedeniyle ilgili az bilinen 30 ilginç bilgi...