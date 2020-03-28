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İnsan vücudu hakkında genel kültürünüzü arttıracak ilginç bilgiler

Oldukça karmaşık bir sistem olan insan vücudu, binlerce yıllık tıbbi bilgiye ve tecrübeye rağmen hala doktorları ve araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Siz bu cümleyi okurken, vücudunuzda 50.000 hücre öldü ve yenileri ile değişti. Peki, insan vücudu ile ilgili gerçeklere ne kadar hakimsiniz? İşte, beyinden kalbe, gözlerden derimize insan bedeniyle ilgili az bilinen 30 ilginç bilgi...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 15:59
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İnsan derisi, kişinin hayatı boyunca yaklaşık 1000 kez tamamen yenilenir.

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İnsanların yalnızca yüzde 7'si solaktır.

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İnsan beyninin hafıza kapasitesi, dört terabaytlık bir hard diskin kapasitesine eşittir.

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Kadın kalbi, erkek kalbinden daha hızlı atar.

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İns
İns

İnsan kalbi, hayatı boyunca 182 milyon litre kan pompalar.

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