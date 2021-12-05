Kahve Avrupa’ya nasıl yayıldı? Türk kahvesinin tarihi yolculuğu...

📌 Kırk yıl hatırı olan, sohbetlerimizin vazgeçilmezi Türk kahvesi, asırlardır hayatımızda. Öyle ki pek çoğumuz ondan bir yudum almadan güne başlayamaz.

📌 Müdavimi haline geldiğimiz kahvenin anavatanı aslında Arap Yarımadası. Kullanımının ise 575 yıllarına kadar gittiği tahmin edilir.

📌 Kahve, ilk olarak Habeşistan'da ortaya çıktı. Başlangıçta içecek olarak değil, yiyecek olarak kullanılıyordu. Keşfiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunur.

➡ Buna göre, bir çoban Etiyopya yamaçlarında otlayan keçilerinin belirli meyveyi yedikten sonra canlanıp hareketlendiğini fark etti. Bu meyveleri önce yemek yerine, toplayıp kaynatınca ortaya kahve çıktı.