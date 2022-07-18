Görenleri tebessüm ettiren kafe: Tebessüm Kahvesi

(Tebessüm Kahvesi Proje Koordinatörü Şermin Çoban)

🔸 Şermin Çoban, Tebessüm Kahvesi'nin Türkiye'nin örnek projelerinden biri olduğunu belirtti. Amaçlarının down sendromlu gençlerin hem sosyal hayatın içine hem de iş hayatının içine aktif rol almalarını sağlamak olduğunu, bu bağlamda onlara çok fazla öğreti yüklediği söyledi.

◾"Tebessüm Kahvesi, 21 Mart 2016'da hizmete açılan Üsküdar Belediyesi'nin bir sosyal projesi. Biz burada down sendromlu gençlerimizle çalışıyoruz. 11 arkadaşımız var, beraber çalıştığımız. Personellerimizden 7 tanesi erkek, 4 tanesi de kız. Yaş aralıkları 23 ile 42 yaş arasında.