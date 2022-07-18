Görenleri tebessüm ettiren kafe: Tebessüm Kahvesi
İstanbul Üsküdar'daki Tebessüm Kahvesi, ismiyle müsemma mekânlardan biri. Burada çalışan down sendromlu gençler, her daim gülen yüzleri ile ziyaretçilerini karşılıyor. Fikriyat olarak biz de Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret ettik. Kafenin taze çayını yudumlarken, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bu gençlerle sohbet ettik.
Giriş Tarihi: 18.07.2022
09:29
Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
13:33
🔸İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki
Tebessüm Kahvesi, ismiyle müsemma mekânlardan biri. Burada çalışan 23-42 yaş aralığındaki down sendromlu gençler, her daim gülen yüzleri ile ziyaretçilerini karşılıyor.
🔸 2016 yılında hizmete açılan kafe, 08.00-20.00 saatleri arasında 5'erli gruplar halinde 6'şar saat olmak üzere iki vardiya çalışıyor.
🔸 Biz de Fikriyat ekibi olarak
'Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret ettik. Kafenin taze çayını yudumlarken hem yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bu gençlerle hem de Proje Koordinatörü Şermin Çoban ile sohbet ettik.👇
(Tebessüm Kahvesi Proje Koordinatörü Şermin Çoban)
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Şermin Çoban, Tebessüm Kahvesi'nin Türkiye'nin örnek projelerinden biri olduğunu belirtti. Amaçlarının down sendromlu gençlerin hem sosyal hayatın içine hem de iş hayatının içine aktif rol almalarını sağlamak olduğunu, bu bağlamda onlara çok fazla öğreti yüklediği söyledi.
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"Tebessüm Kahvesi, 21 Mart 2016'da hizmete açılan Üsküdar Belediyesi'nin bir sosyal projesi. Biz burada down sendromlu gençlerimizle çalışıyoruz. 11 arkadaşımız var, beraber çalıştığımız. Personellerimizden 7 tanesi erkek, 4 tanesi de kız. Yaş aralıkları 23 ile 42 yaş arasında. https://www.instagram.com/p/CgJkXtvqe63/
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Bizim buradaki amacımız down sendromlu gençlerin hem sosyal hayatın içine hem de iş hayatının içine aktif rol almalarını sağlamak. Bu anlamda da gerçekten Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi Tebessüm Kahvesi.
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Tebessüm Kahvesi olarak onlara gerçekten çok fazla öğreti yükledik. Ama biz de onlardan çok şey öğrendik.
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Down sendromlu gençlerin bu kadar hayatın içine dahil olduğu bir ortamın oluşturulması, Türkiye adına bunun örnek olması, çok değerli. Bizim Tebessüm Kahvesi'nde çalışan arkadaşlarımızdan 7 tanesi tek başına, toplu taşıma kullanıyor. Onların toplu taşıma kullanması, hayatın içinde olması, çalışması, üretmesi çok değerli, çok önemsediğimiz bir durum.
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Gerçekten onların insani değerleri çok yüksek. Bizden +1 daha merhametli, +1 sevecen,+1 daha minnettâr, daha insani değerleri yüksek bu anlamda."
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