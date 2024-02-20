Stratejik nokta: Fergana Vadisi niçin önemli?

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

🔹 Geçmişten günümüze kadar Fergana, Türkistan'ı; Çin, İran ve Hint topraklarına bağlıyor. Buranın bir köprü görevi de üstlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

🔹 Vadi üç ülkenin buluştuğu yer olması hasebiyle Kırgızlara, Özbeklere ve Taciklere ev sahipliği yapmaktadır. Bölge hem bir köprü olması hem de zamanında Sovyet hakimiyetinde bulunmasından ötürü pek çok mücadeleye de şahitlik etmiştir.