İstanbul'da gizemli bir köşk

İSTANBUL'DAKİ KÖŞKLER

◾ İstanbul, başta dünya tarihi olmak üzere pek çok farklı alanda müstesna bir yere sahiptir. Ayrıca bu güzide şehir, Batı ve Doğu medeniyetlerinin doğuşu ile yıkılışına da şahitlik etmiştir.

◾ Böylece İstanbul, farklı milletlerin eserlerine de ev sahipliği yapmıştır. Köşkler de mimari miraslardan sadece biridir. Farsça kökenli köşk sözcüğü; sayfilerde, bağlarda ve saray bahçelerinde yapılan ahşap yapılar manasına gelir.

◾ O dönemler, maddi durumu iyi olan aileler köşkleri yazlık olarak kullanmaktadır. Konaktan küçük olan bu yapılara Cemil Topuzlu Köşkü'nü örnek gösterebiliriz.

Sayfiye ne demek?

Arapça kökenli sayfiye, "yazlık yer, yazlık ev" manasına gelmektedir.