İstanbul'da gizemli bir köşk
İstanbul'un en gözde yapı türlerinden biri, hiç şüphesiz köşklerdir. Mimari üslubun ön planda olduğu eserler; yaşanan bürokratik sıkıntılar, mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıklar gibi pek çok sebepten ötürü kaderlerine terk edilmiştir. Sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olan Cemil Topuzlu Köşkü de bunlardan sadece biridir. İşte, bu eşssiz eserin hazin öyküsü...
Giriş Tarihi: 13.09.2023
16:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
17:18
İSTANBUL'DAKİ KÖŞKLER
◾ İstanbul, başta dünya tarihi olmak üzere pek çok farklı alanda müstesna bir yere sahiptir. Ayrıca bu güzide şehir,
Batı ve Doğu medeniyetlerinin doğuşu ile yıkılışına da şahitlik etmiştir.
◾ Böylece İstanbul, farklı milletlerin eserlerine de ev sahipliği yapmıştır. Köşkler de mimari miraslardan sadece biridir.
Farsça kökenli köşk sözcüğü; , sayfilerde manasına gelir. bağlarda ve saray bahçelerinde yapılan ahşap yapılar
◾ O dönemler, maddi durumu iyi olan aileler köşkleri yazlık olarak kullanmaktadır. Konaktan küçük olan bu yapılara
Cemil Topuzlu Köşkü'nü örnek gösterebiliriz.
Sayfiye ne demek?
Arapça kökenli sayfiye,
"yazlık yer, yazlık ev" manasına gelmektedir.
Osmanlıların evlerinden dünyayı seyrettikleri köşk
CEMİL TOPUZLU KİMDİR?
◾ İstanbul'un en sembolik yapılarından birine adı verilen
Cemil Topuzlu, Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu kabul edilir. Aynı zamanda belediye başkanlığı ve yöneticilik gibi görevleri de icra eder.
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18 Mart 1866 tarihinde, Üsküdar'ın en nezih semtlerinden Salacak Mahallesi'nde, Topuzluoğullarından Yusuf Ziya Paşa'nın oğlu olarak dünyaya gelir. Yaşadığı coğrafi konum itibariyle oldukça şanslıdır.
Salacak semti nerede?
İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Salacak semti, Üsküdar sınırlarında yer almaktadır. Şemsipaşa ile Harem arasında, Kız Kulesi'nin karşısında bulunan kıyı ve arkasındaki tepenin bulunduğu semtin adıdır.
TIP ALANINDAKİ FAALİYETLERİ
◾ Cemil Topuzlu, Üsküdar'da bulunan
Paşakapısı Askeri Rüştiyesi'nde ilk eğitimini alır. Bir süre sonra öğrenimine Mekteb-i Sultani'de ardından babasının Şam'a memuriyeti nedeniyle Şam Askeri Rüştiyesi'nde devam eder.
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1880 yılında mezun olduktan sonra 1881'de Kuleli'deki Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye İdadisi'ni bitirir. 1886 senesinde ise Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi başarıyla tamamlar. Ardından yirmi yaşına geldiğinde yüzbaşı rütbesiyle doktorluk diploması alır.
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Türkiye tarihinin ilk tıp fakültesidir. Günümüzde burası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bilinmektedir.
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TOPUZLU SOYADI
◾ Bir rivayete göre
Cemil Paşa'nın dedesi, Fatih Sultan Mehmed'in topuzunu taşır. Bundan ötürü de "Topuzlu" soyismini aldığı söylenir.
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1891 yılında ise Şeyhülislam Cemaleddin Efendi'nin kızı Ayşe Aliye Hanım ile nikahlanır. 1912-14 ve 1919-20 yılları arasında İstanbul Şehremeni Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunur.
◾ Eğitime olan sevgisi, yabancı dillere olan merakı ve farklı alanlardaki faaliyetleri ile tanınan
Doktor Cemil Topuzlu, 25 Ocak 1958 yılında, İstanbul'da hayata gözlerini yumar.
Şeyhülislam Cemaleddin Efendi kimdir?
Tam adıyla Mehmed Cemaleddin Efendi, II. Abdülhamid döneminde yaşamış din adamı, hukukçu ve aynı zamanda bir şeyhülislamdır.
KADIKÖY'DE GİZEMLİ BİR KÖŞK
◾ İstanbul'un en gözde yapıları,
konaklar, köşkler gibi mimari üslubun ön planda olduğu eserlerdir. Ancak günümüzde yaşanan bürokratik sıkıntılar, mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıklar gibi pek çok sebepten ötürü kaderlerine terk edilir.
◾ Sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri
Cemil Topuzlu Köşkü ise ailevi nedenlerden dolayı yalnızlığa gömülmüş bir durumdadır...
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