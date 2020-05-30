Dünyayı geziyoruz: İlginç tasarıma sahip binalar

Geisel Kütüphanesi, California Üniversitesi San Diego Kütüphanesi'nin ana kütüphane binasıdır. Geisel Kütüphanesi, sanat, çevre bilimi, mühendislik, deniz bilimleri, sosyal bilimler vb. konularında geniş bir materyal koleksiyonuna sahiptir. Kütüphane hemen her alanda çok geniş bir kitap çeşitliliğine sahip. Oldukça estetik yapılan bu binanın kütüphane olması sebebiyle dış duvarları camdan yapılmıştır.

Bina girişi bir sanat eserine ev sahipliği yapmaktadır. John Baldessari tarafından yapılan bu girişte "Read / Write / Think / Dream (Oku / Yaz / Düşün / Hayal et) yazısı yer almaktadır.