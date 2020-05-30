Dünyayı geziyoruz: İlginç tasarıma sahip binalar
Dünyanın çeşitli bölgelerinde görenleri şaşırtan ilginç mimariye sahip binalar, bulundukları şehrin tanıtımına katkı sağlar. Nefes kesen tasarımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan, bu alışılmışın aksine "anormal" olan yapıların her birinin ayrı bir hikayesi vardır. "Dünyayı geziyoruz" adlı yeni serimizde, özel mimarileriyle dünyanın dört bir yanından farklı tasarımlara sahip 10 bina örneğini sıraladık.
Giriş Tarihi: 30.05.2020
09:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
13:24
Çin'in An-Hui Kenti'nin Huainan bölgesindeki
Piyano Evi, dışarıdan bakıldığında dev bir piyano ve kemanı andırıyor. Bu muhteşem yapı Hefey Teknoloji Üniversitesi Mimari Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlandı.
Kemanın içinde piyano evine çıkan bir merdiven bulunuyor. Piyano Evi Çin, Huainan bölgesinde yerel bir kolejin müzik öğrencilerine çalışma yeri olarak müzik severler tarafından bir müzik okulu olarak yapılmış. Üç 3 güçlü bacak üzerinde yükselen piyanonun alt kısmı güneşin etkisinden korunmak isteyen turistler ile dolup taşıyor.
Dünyayı geziyoruz: Kuleler
Geisel Kütüphanesi, California Üniversitesi San Diego Kütüphanesi'nin ana kütüphane binasıdır. Geisel Kütüphanesi, sanat, çevre bilimi, mühendislik, deniz bilimleri, sosyal bilimler vb. konularında geniş bir materyal koleksiyonuna sahiptir. Kütüphane hemen her alanda çok geniş bir kitap çeşitliliğine sahip. Oldukça estetik yapılan bu binanın kütüphane olması sebebiyle dış duvarları camdan yapılmıştır.
Bina girişi bir sanat eserine ev sahipliği yapmaktadır. John Baldessari tarafından yapılan bu girişte "Read / Write / Think / Dream (Oku / Yaz / Düşün / Hayal et) yazısı yer almaktadır.
Longaberger Sepet Bina - ABD
The Longaberg Company meşhur bir el yapımı sepet üreticisidir. Şirketin ana binasını sepet şeklindedir. Yapımında çelik üzerine sıva tekniği kullanılan ve bu konstrüksiyon ile birçok mimari ödüle layık görülen "Big Basket", 9000 ton ağırlığı ile taşınması mümkün olmayan bir piknik sepeti olarak karşımıza çıkıyor. Binanın üzerinde yer alan ve piknik sepetinin saplarını oluşturan çelik konstrüksiyonun 150 ton ağırlığa sahip.
Dünyayı geziyoruz: Kütüphaneler📚
Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Küp Evler, şehrin en ikonik merkezlerinden biridir. Hollandalı mimar Piet Blom tarafından tasarlanan bu evler, kelimenin tam anlamıyla 45 derece eğimli küplerden oluşuyor.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rotterdam'ın Oude Haven bölgesindeki binaların yıkılması sonucunda, Piet Blom bu bölgeye yeniden bir mimari kimlik kazandırmak için görevlendirilmiş. Küp Evler, Rotterdam'ın savaş sonrası kentsel dönüşüm projesinin bir parçası.
Polonya'nın Sopot şehrinde bulunan Krzywy Domek, ilginç mimari yapısı ve eşsiz temasıyla turistlerin vazgeçilmez noktalarından biri. Bina, Szotynscy& Zaleski firması tarafından peri masalları ve Jan Szancer'in çizimlerinden ilham alınarak oluşturulmuş.
2004 yılında inşa edilen ve yaklaşık 4.000 metrekare alana yayılan yapı, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Krzywy Domek, çeşitli endüstrileri temsil eden şirket ofislerini, güzellik salonlarını, doktor ofislerini ve mağazaları içinde bulunduruyor.