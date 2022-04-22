Osmanlıların evlerinden dünyayı seyrettikleri köşk: Cihannüma

🔹 Osmanlı'nın hükmettiği topraklarda özellikle Türk evlerinde sıkça rastladığımız cihannümalar geniş bir coğrafyada gelişim gösterir.

🔹 Bu cihan devletinin siyasi olarak da zorda olduğu zamanlarda dahi cihannümalar, Türk evlerinde varlığını göstermeye devam eden bir mimari unsurdur.

🔹 Ancak XX. yüzyıl dolaylarına gelindiğinde değişmeye başlayan mimari üslup ve hayat tarzı ile cihannümalar önemini yitirmeye, yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutar.

Türk evinin coğrafyası ve Osmanlı konutları