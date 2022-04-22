Osmanlıların evlerinden dünyayı seyrettikleri köşk: Cihannüma
Osmanlı Devleti'nde halkın ikamet ettiği evler Türklerin Orta Asya'da barınma amacıyla kullandıkları çadırların gelişip düzenlenmesiyle planlı bir yapıya bürünmüştür. Osmanlı'nın çok çeşitli coğrafyalara hükmetmesiyle beraber geniş bir yayılım alanı bulan bu konutlar, bulunduğu yerlerde kendine bazı karakteristik özellikler katar. Bu karakteristik özelliklerden birisi de cihannümalar ve seyir köşkleridir. Peki, Osmanlıların evlerinden manzarayı seyrettikleri ve ferahlama alanı olarak kullandıkları cihannüma nedir ve özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.04.2022
11:17
🔹 Osmanlı Devleti'nin elinin değdiği, sözünün geçtiği, neredeyse bütün coğrafyalarda
Türk evleri ile karşılaşılır.
🔹 Bu evler var olduğu coğrafyanın şartları doğrultusunda
yerel özelliklerinin ve malzemelerinin fırsat tanıdığı olanaklarla farklı topoloji ve niteliklerle ortaya çıkar.
🔹 Özellikle iklim şartlarının ve coğrafyaya özgü yerel malzemelerin etkisiyle
özgün ve karakteristik özellik gösterirler.
🔹 Bu karakteristik özelliklerden en belirginlerini
cihannümalardır.
Bir medeniyetin kökü olarak Türk evi
Cihannümaların devamlılığı
🔹 Osmanlı'nın hükmettiği topraklarda özellikle Türk evlerinde sıkça rastladığımız
cihannümalar geniş bir coğrafyada gelişim gösterir.
🔹 Bu cihan devletinin siyasi olarak da zorda olduğu zamanlarda dahi
cihannümalar, Türk evlerinde varlığını göstermeye devam eden bir mimari unsurdur.
🔹 Ancak XX. yüzyıl dolaylarına gelindiğinde
değişmeye başlayan mimari üslup ve hayat tarzı ile cihannümalar önemini yitirmeye, yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutar.
Türk evinin coğrafyası ve Osmanlı konutları
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Cihannüma esasında Farsça kökenli bir kelimedir ve dünyayı gören anlamına gelir.
🔹 Osmanlı konut mimarisinde ise genellikle
çatı arasında manzarayı rahat görebilen, cephesi ve etrafı camekanlarla çevrili odacık olarak yerini alır.
🔹 Bir kule veya kasır olarak bağımsız bir mekan şeklinde de karşımıza çıkan
cihannümaların ilk örnekleri Topkapı ve Edirne Sarayı'nda yer alır.
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🔹 Osmanlı döneminde de Türk evlerinde sıkça kullanılan cihannümalar için genellikle
"Köşk oda", "Yıldız Köşkü" veya "Kuşkondu" isimleri kullanılır.
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Kuşkondular genellikle selamlık bölümünden merdivenle çıkılan, çatı katlarında kule şeklinde bütün manzaraya hâkim mimarisiyle herkesin kullanmak istediği nadide mekanlardır.
🔹 Yazın sıcak günlerinde
bunaltıcı havadan kaçmak, keyifle manzarayı seyretmek, kalabalık vakitlerde bir kenara çekilmek gibi amaçlarla kullanılan bu mekan farklı süslemeleri ve şaşırtıcı biçimleri ile Osmanlı konut yapısında önemli bir yer edinir.
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Farklı geometrik şekillerle inşa edilen cihannümalar Osmanlı konut mimarisinde tipolojik olarak üçe ayrılır ve bu başlıklar altında incelenirler:
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Çatı üzerinde tamamen bağımsız olarak inşa edilen cihannümalar ↪ Çatının ön yüzüne inşa edilen cihannümalar ↪ Bağımsız kule veya köşk şeklinde inşa edilen cihannümalar
Müslüman coğrafyalardan dünyaya yayılan İslam mimarisi
Çatı üzerinde tamamen bağımsız olarak inşa edilen cihannümalar
🔹 Bu grupta incelenen cihannümalar çatı üzerinde yapıdan neredeyse
bağımsız inşa edilen pencereleri ile dört bir yana açılan mekanlardır. Özellikle Osmanlı'da ki geleneksel Türk evlerinde cihannümaların bu çeşidi ile karşılaşılır.
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Anadolu'da konak olarak tabir edilen birden fazla kata sahip ve büyük yapılarda genellikle bu tarz kuşkondulara rastlanılır. Silindirik veya çokgen bir yapıları varken yükseklikleri genellikle bir insan boyunu aşacak kadardır.
🔹 Bu tarz ile inşa edilmiş cihannümaların
en net örnekleri yaygın olarak bilinen:
↪ Sakarya-Taraklı'daki Fenerli Ev'de, karşımıza çıkar. ↪ Sivas-Divriği'deki Tevrüz Evi'nde, ↪ İstanbul boğazındaki Cemil Molla Yalısı'nda ve ↪ Mardin-Midyat'taki Konuk Evi'nde
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