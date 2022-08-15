Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

Fetih'ten sonra İstanbul'u dört bir yandan imar eden Osmanlılar, her tarafı abidevi yapılar ile çevrili bir gönül başkenti inşa ettiler. Bugün turistler tarafından ziyaret edilen ve medeniyetimizin en güzel temsilleri olan yapıların müstesna bazı örnekleri maalesef günümüze kadar ulaşamadılar. Beykoz taraflarında inşa edilen ve güzelliği dillere destan olan Sultaniye Köşkü de bu miraslardan biriydi.