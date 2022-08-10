Kadim kültürün zinde mirası: İstanbul mimarisi

🔹 İlk Çağ, Antik Çağ, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine şahit olan kadim şehir İstanbul, mimarlık alanındaki dinamizmiyle XXI. yüzyılda da dünyanın en önemli şehirlerinden biri olma niteliğini sürdürüyor. Kadim zamanların şehrinden günümüz dünyasının metropollüğüne uzanan İstanbul'un mimari hikayesi, kapsamlı bir değerlendirmeyi ve ciltler dolusu yazılmayı bekleyen bir hikayedir.

▶ VAV TV'de yayımlanan Tarihe Yolculuk programına konuk olan Yazar Çağrı Başkut ve Dr. Mimar Sinan Genim, İstanbul'un taşıdığı kültürel mirasa ve tarihi birikime dair mimari incelemeleri ve araştırmaları aktardılar. İstanbul'un ve mimarisinin derinlemesine ele alındığı programdan şimdiye kadar pek duymadığınız bilgileri sizler için derledik.