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Kadim kültürün zinde mirası: İstanbul mimarisi

Üzerinde tarihte pek çok medeniyetin yaşadığı, Osmanlı'nın yüzyıllarca hüküm sürüp hakimiyetini payidar kılan mekanlarını barındıran, Mimar Sinan'ın göz bebeği kadim şehir, İstanbul… Birbirinden eşsiz yapıları, göz kamaştıran sarayları ve kasırlarıyla bu tarihi kent, ortak kültürü günümüze taşıyan en temel yapı taşlarından.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 15:10
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🔹 İlk Çağ, Antik Çağ, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine şahit olan kadim şehir İstanbul, mimarlık alanındaki dinamizmiyle XXI. yüzyılda da dünyanın en önemli şehirlerinden biri olma niteliğini sürdürüyor. Kadim zamanların şehrinden günümüz dünyasının metropollüğüne uzanan İstanbul'un mimari hikayesi, kapsamlı bir değerlendirmeyi ve ciltler dolusu yazılmayı bekleyen bir hikayedir.

▶ VAV TV'de yayımlanan Tarihe Yolculuk programına konuk olan Yazar Çağrı Başkut ve Dr. Mimar Sinan Genim, İstanbul'un taşıdığı kültürel mirasa ve tarihi birikime dair mimari incelemeleri ve araştırmaları aktardılar. İstanbul'un ve mimarisinin derinlemesine ele alındığı programdan şimdiye kadar pek duymadığınız bilgileri sizler için derledik.

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🔹 Mimari eserler ya da şehrin genel anlamıyla imar edilmesi; toplumsal yapının, ekonominin ve gündelik hayatın en gözle görünür ifadesi ve yeryüzündeki dışa vurumudur. İstanbul'un mimari serüveninin dönemleri de mimari hususiyetler dikkate alınarak sınıflara ayrılmıştır.

▶ Programın başında boğaz kenarındaki yapıların son haline dikkat çeken Dr. Mimar Sinan Genim, özellikle Sadullah Paşa Yalısı gibi nitelikli yapıların kullanımlarının ve restorasyonlarının başarılı olmasına dikkat çekiyor. Genim'in parmak bastığı bir diğer husus ise pek çok yapının içerisinde barındırdığı niteliğin farkına varılmadan yıkılması ve yerlerine niteliksiz yapıların inşa edilmesi.

Mimar Sinan İstanbul'un su sorununu nasıl çözdü?

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🔹 Osmanlı'nın siyasi ve idari olarak zirve dönemleri yaşadığı yüzyıllarda ve sonraki 18. ve 19. asırda İstanbul'un güzide semtleri birbirinden eşsiz yalılar ve konaklar ile donatılır. Bu bilgileri aktarırken Genim, mimarlık ve malzeme teknolojisini açısından son derece nitelikli ve zengin olan yapıların günümüzde bakım - onarım ve değer portföyünde hak ettiği değeri görmediğini de ifade ediyor.

Amcazade Yalısı ve Bayramiç Konağı gibi ahşabın kullanım tekniği ve plan yapısı ile oldukça dikkat çekici özelliğe sahip boğaz yapılarının teknik ve mimari anlamda barındırdığı potansiyel yeni yapılara yeterince aktarılamıyor.

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin "Osmanlı Mimarisi" eserinden alıntılar

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🔹 VAV TV'deki programın bir diğer konuğu Tarihçi - Yazar Çağrı Başkut ise İstanbul Boğazını süsleyen ahşap yapıların tarihin belirli dönemlerinde yangınlara maruz kaldığının altını çizdi. Ayrıca Başkut; şuan Topkapı Sarayı olarak bilinen yapını isminin yanlış bilindiğini ifade etti. Esasında Sultan I. Mahmud tarafından Bizans surlarının yakınına yaptırılan ve önündeki selam topları nedeniyle "Topkapusu Sahil Sarayı" denilen büyük ahşap sahil sarayının bir yangında tamamen kül olması üzerine, bu sarayın isminin yeni saraya verildiğini vurguladı."

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🔹 Osmanlı sultanlarının İstanbul'da zaman zaman gerçekleştirdiği saray değişikliğinin ve bunun mimari boyutunun konuşulması ile ilerleyen programda " Osmanlı sultanlarının ll. Mahmut döneminden sonra kış ayları için Üsküdar ve sahil kenarındaki diğer saraylarını tercih ettiği, yaz aylarında ise Beşiktaş ilçesinde yer alan Dolmabahçe Sarayı'nı tercih ettikleri bilgisi" vurgulandı.

Nabi Divanı'nda mimari değerlendirmeler

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