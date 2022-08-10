Kadim kültürün zinde mirası: İstanbul mimarisi
Üzerinde tarihte pek çok medeniyetin yaşadığı, Osmanlı'nın yüzyıllarca hüküm sürüp hakimiyetini payidar kılan mekanlarını barındıran, Mimar Sinan'ın göz bebeği kadim şehir, İstanbul… Birbirinden eşsiz yapıları, göz kamaştıran sarayları ve kasırlarıyla bu tarihi kent, ortak kültürü günümüze taşıyan en temel yapı taşlarından.
Giriş Tarihi: 10.08.2022
14:39
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
15:10
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İlk Çağ, Antik Çağ, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine şahit olan kadim şehir İstanbul, mimarlık alanındaki dinamizmiyle XXI. yüzyılda da olma niteliğini sürdürüyor. dünyanın en önemli şehirlerinden biri Kadim zamanların şehrinden günümüz dünyasının metropollüğüne uzanan İstanbul'un mimari hikayesi, kapsamlı bir değerlendirmeyi ve ciltler dolusu yazılmayı bekleyen bir hikayedir.
▶ VAV TV'de yayımlanan
programına konuk olan Tarihe Yolculuk Yazar Çağrı Başkut ve Dr. Mimar Sinan Genim, İstanbul'un taşıdığı kültürel mirasa ve tarihi birikime dair mimari incelemeleri ve araştırmaları aktardılar. İstanbul'un ve mimarisinin derinlemesine ele alındığı programdan şimdiye kadar pek duymadığınız bilgileri sizler için derledik.
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Mimari eserler ya da şehrin genel anlamıyla imar edilmesi; toplumsal yapının, ekonominin ve gündelik hayatın en gözle görünür ifadesi ve yeryüzündeki dışa vurumudur. İstanbul'un mimari serüveninin dönemleri de mimari hususiyetler dikkate alınarak sınıflara ayrılmıştır.
▶ Programın başında boğaz kenarındaki yapıların son haline dikkat çeken
Dr. Mimar Sinan Genim, özellikle Sadullah Paşa Yalısı gibi nitelikli yapıların başarılı olmasına dikkat çekiyor. Genim'in parmak bastığı bir diğer husus ise kullanımlarının ve restorasyonlarının pek çok yapının içerisinde barındırdığı niteliğin farkına varılmadan yıkılması ve yerlerine niteliksiz yapıların inşa edilmesi.
Mimar Sinan İstanbul'un su sorununu nasıl çözdü?
🔹 Osmanlı'nın
siyasi ve idari olarak zirve dönemleri yaşadığı yüzyıllarda ve sonraki 18. ve 19. asırda İstanbul'un güzide semtleri birbirinden ile donatılır. Bu bilgileri aktarırken Genim, eşsiz yalılar ve konaklar mimarlık ve malzeme teknolojisini açısından son derece nitelikli ve zengin olan yapıların günümüzde bakım - onarım ve değer portföyünde hak ettiği değeri görmediğini de ifade ediyor.
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ve Amcazade Yalısı gibi Bayramiç Konağı ahşabın kullanım tekniği ve plan yapısı ile oldukça dikkat çekici özelliğe sahip boğaz yapılarının anlamda barındırdığı potansiyel yeni yapılara yeterince aktarılamıyor. teknik ve mimari
Ekrem Hakkı Ayverdi'nin "Osmanlı Mimarisi" eserinden alıntılar
🔹 VAV TV'deki programın bir diğer konuğu
Tarihçi - Yazar Çağrı Başkut ise İstanbul Boğazını süsleyen ahşap yapıların tarihin belirli dönemlerinde maruz kaldığının altını çizdi. yangınlara Ayrıca Başkut; şuan Topkapı Sarayı olarak bilinen yapını isminin yanlış bilindiğini ifade etti. Esasında Sultan I. Mahmud tarafından Bizans surlarının yakınına yaptırılan ve önündeki selam topları nedeniyle "Topkapusu Sahil Sarayı" denilen , bu sarayın isminin yeni saraya verildiğini vurguladı." büyük ahşap sahil sarayının bir yangında tamamen kül olması üzerine
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Osmanlı sultanlarının İstanbul'da zaman zaman gerçekleştirdiği ve bunun mimari boyutunun konuşulması ile ilerleyen programda " Osmanlı sultanlarının ll. Mahmut döneminden sonra saray değişikliğinin kış ayları için tercih ettiği, Üsküdar ve sahil kenarındaki diğer saraylarını yaz aylarında ise Beşiktaş ilçesinde yer alan tercih ettikleri bilgisi" vurgulandı. Dolmabahçe Sarayı'nı
Nabi Divanı'nda mimari değerlendirmeler