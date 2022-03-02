Mimar Sinan İstanbul'un su sorununu nasıl çözdü?

📌İstanbul'daki su ihtiyacı, yaklaşık olarak XVI. yüzyılın ortalarında belirginleşmeye başladı. Bu ciddi sıkıntıyı gören Kanuni Sultan Süleyman bir gezisi esnasında, soruna çözüm bulmak için ipucu yakaladı. Yol üzerinde gördüğü Kırkçeşme Suları'nın İstanbul'a getirilip getirilemeyeceğini düşündü ve bu konunun incelenmesi için Mimar Sinan da dahil olmak üzere birtakım görevlendirmeler yaptı.

📌Suların İstanbul'a gelmesi şehir nüfusunu artıracaktı, bu sebeple projeye muhalefet edildi ancak Sultan Süleyman, bu çözümün mümkün olduğunu öğrenince, 1554'te Kırkçeşme Tesisleri'ni yaptırmaya başladı.

📌50 milyon akçe ile 1563'te Kırkçeşme Tesisleri hizmete girdi.

Osmanlı döneminde su yönetimi