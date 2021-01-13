Osmanlı döneminde su yönetimi

Bu nedenle denizler, geniş göller, büyük nehirler ve yer altı suları bu kategoriye girerdi; başkasının zararına yol açmadıkça bu kaynakların kullanımı konusunda herkes serbestti.

Böyle bir durumda fertler bütün işçiliği ve harcamayı karşılamakla yükümlüydü. Ancak büyük nehirlerde suyla ilgili geniş çaplı çalışmalardan genelde devlet sorumluydu.