İslam tarihinde su yönetimi

Gökten rızık, rızık sebebi ve temizlik aracı olarak Allah'ın temiz ve bereketli su indirdiği, böylece insanlara ve hayvanlara temiz ve tatlı sular içirdiği belirtilir.

Rabbimizin su ile yeryüzünü ölümden sonra diriltip insanlar ve hayvanlar için her türlü yeşil bitki, ekin ve meyveyi çıkardığı belirtilerek suyun yeryüzündeki varlıkların hayatı açısından önemine dikkat çekilir.