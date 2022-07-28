Nabi Divanı’nda mimari değerlendirmeler

🔹 Şiir yazmak; yaşamanın, var olmanın, düşünmenin, hissetmenin, temaşanın sonucunda ortaya çıkabilen bir eylemdir. Aruz ölçüsü ile eser vermek ise bunun çok daha ötesinde edebi bir birikimi, doğuştan bahşedilmiş bir kabiliyeti gerektirir.

🔹 Divan edebiyatının neredeyse en önemli isimlerinden sayılabilecek olan şair Nabi, bahsedilen bu kabiliyetleri haiziyeti dolayısıyla bu denli güzide eserler verebilmiştir.