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Filistin'in dava erlerinden Yahya Sinvar şehit oldu

En ön safta savaştı, Filistin davasına sımsıkı sarıldı ve savaşırken şehid oldu. Yahya Sinvar, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen suikast sonucunda şehit olan İsmail Heniyye'nin yerine HAMAS siyasi büro lideri olmuştu. 17 Ekim günü Siyonist zihniyete karşı savaşırken şehid düştü. Şehidin cebinden ise Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (SAV) günlük zikirler kitabı çıktı. Kanının son damlasına kadar cihad eden şehidimizden geriye zihinlerimize kazınan sözleri ve emanet olarak davası kaldı. Allah (CC) şehadetini kabul etsin.

Giriş Tarihi: 18.10.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 20:01
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Hamas Lideri Yahya Sinvar
Hamas Lideri Yahya Sinvar

🔸 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastin ardından şehitlik makamına ulaşan İsmail Heniyye'den sonra HAMAS'ın Siyasi Büro lideri olarak Yahya Sinvar seçilmişti.

🔸 HAMAS, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor." sözleri ile açıklamıştı.

HAMAS'ın yeni siyasi lideri: Yahya Sinvar

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Şehid Yahya Sinvar
Şehid Yahya Sinvar

🔸 17 Ekim günü Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlendiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın "öldürmüş olma ihtimalini" araştırdığını açıkladı.

🔸 Yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet, saldırıda şehit olan üç Filistinliden birinin Yahya Sinvar olup olmadığı ihtimali üzerinde duruyordu.

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HAMAS
HAMAS

🔸 Bir süre sonra İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze'deki saldırısında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. O saatler Hamas'tan net bir açıklama gelmemişti.

🔸 Açıklamalardan sonra Filistinli binlerce çocuğun, kadının katili olan Netanyahu, saldırılara devam edeceğini ve HAMAS'ın artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini iddia (!) etti.

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Batı'nın kirli yüzü
Batı’nın kirli yüzü

🔸 Yahya Sinvar'ın şehadetinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi" sözlerini yüzü kızarmadan sarf etti. Bunun ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.

🔸 Yani yine ve yeniden Batı güruhu kirli ve acımasız yüzünü gösterdi. Dünyanın gözü önünde binlerce insan sebepsiz yere katledilirken, bu olanlar apaçık bir soykırımken katil İsrail'e destek verip yaşananlara sevinebiliyorlar.

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Yahya Sinvar'ın şehit olmadan önceki görüntüsü
Yahya Sinvar’ın şehit olmadan önceki görüntüsü

🔸 Yanda gördüğünüz fotoğraf, Yahya Sinvar'ın şehadetinden hemen önce. Mertçe savaştığını, son nefesine kadar Filistin davasından vazgeçmediğini ve ne olursa olsun sonuna kadar Müslümanca bir duruş sergilediğini gösteriyor.

🔸 Size soruyorum, "Modern dünya tarihinde son fotoğrafında kolu parçalanmış ve hala savaşırken görülen kaç lider tanıyorsunuz?" İşte, bunun cevabını verebildiğimiz kadar insanız.

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