Filistin'in dava erlerinden Yahya Sinvar şehit oldu
Filistin'in dava erlerinden Yahya Sinvar şehit oldu
En ön safta savaştı, Filistin davasına sımsıkı sarıldı ve savaşırken şehid oldu. Yahya Sinvar, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen suikast sonucunda şehit olan İsmail Heniyye'nin yerine HAMAS siyasi büro lideri olmuştu. 17 Ekim günü Siyonist zihniyete karşı savaşırken şehid düştü. Şehidin cebinden ise Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (SAV) günlük zikirler kitabı çıktı. Kanının son damlasına kadar cihad eden şehidimizden geriye zihinlerimize kazınan sözleri ve emanet olarak davası kaldı. Allah (CC) şehadetini kabul etsin.
Giriş Tarihi: 18.10.2024
12:29
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
20:01