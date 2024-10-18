Filistin'in dava erlerinden Yahya Sinvar şehit oldu

🔸 Yanda gördüğünüz fotoğraf, Yahya Sinvar'ın şehadetinden hemen önce. Mertçe savaştığını, son nefesine kadar Filistin davasından vazgeçmediğini ve ne olursa olsun sonuna kadar Müslümanca bir duruş sergilediğini gösteriyor.

🔸 Size soruyorum, "Modern dünya tarihinde son fotoğrafında kolu parçalanmış ve hala savaşırken görülen kaç lider tanıyorsunuz?" İşte, bunun cevabını verebildiğimiz kadar insanız.