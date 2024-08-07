Amerika tarihinin en acımasız gizli örgütü: Ku Klux Klan

📌 1868 yılında Ku Klux Klan tüm terör örgütlerini kendi etrafında birleştirmeyi başarmıştı. Gittikçe kalabalıklaşan bu örgüt, sistemli olmak için "Reçete" adını verdikleri kendilerine özgü bir anayasa geliştirmişlerdi.

📌 Amerika'yı siyahilerden kurtarmak ve ülkede her iki ırkın eşitliğine izin vermemek Ku Klux Klan üyelerinin asıl amacı haline geldi.