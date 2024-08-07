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Amerika tarihinin en acımasız gizli örgütü: Ku Klux Klan

Beyaz ırkın üstünlüğünü vurgulayan tuhaf kıyafetleri, ritüelleri, ırkçı işkence ve cinayetleri ile Ku Klux Klan, Amerika'nın en acımasız gizli örgütü olarak tarihe geçmişti. Hiçbir yasaya uymayan bu gizli örgüt, zaman zaman hükümet baskısı ile karşılaşsa da organize cinayet ve işkencelerini durdurmak kolay olmadı. Amerika tarihine damga vuran bu acımasız gizli örgütün detaylarını sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:56
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📌 1881 - 1865 Amerikan İç Savaşı'nın ardından ülke genelinde büyük bir değişime gidildi. Bu yeniden yapılanma döneminde ülke genelinde köle sistemi kaldırıldı ve siyahilere yönelik yeni haklar tanındı.

📌 Bu değişim, Ku Klux Klan'ın kurulmasına sebep olan en büyük nedendi. Uzun yıllar boyunca korku oluşturan bu gizli örgüt, 24 Aralık 1865'te Amerika'nın Tenessee eyaletinde kuruldu.

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📌 Köleliğin geri getirilmesini ve siyahilere tanınan hakların kaldırılmasını talep eden bu ırkçı örgütün başlangıçta amacı insanları sadece korkutmak ve kendi aralarında eğlenmekti. Geceleri şehrin sokaklarında yüzleri örtülü ve tuhaf beyaz giysileri ile yürüyor ve gizemli eylemler düzenliyorlardı.

📌 Bu eylemlerle yavaş yavaş popülerliği artan örgüt, köle sisteminin kaldırılmasını istemeyen ve siyahilere yönelik ırkçı davranışlarda bulunan insanlar arasında hızla popülerlik kazandı.

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📌 1868 yılında Ku Klux Klan tüm terör örgütlerini kendi etrafında birleştirmeyi başarmıştı. Gittikçe kalabalıklaşan bu örgüt, sistemli olmak için "Reçete" adını verdikleri kendilerine özgü bir anayasa geliştirmişlerdi.

📌 Amerika'yı siyahilerden kurtarmak ve ülkede her iki ırkın eşitliğine izin vermemek Ku Klux Klan üyelerinin asıl amacı haline geldi.

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📌 Ku Klux Klan çok karmaşık bir yapı sistemine sahipti. Örgüt başkanı üyelerinin içinden seçtiği en dahi kişilerle "Büyük Sihirbaz" adını verdiği bir konsey oluşturmuştu.

📌 Kendilerince isimlendirdikleri devletlere ve illere gizemli isimlere sahip grup üyelerini atadılar. "Büyük Ejderhalar" ve "Büyük Tiranlar" bunlardan bazılarıydı.

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📌 İşkence ve öldürme üzerine kurulu bu örgütün, karmaşık bir komplo sistemine sahip bazı kuralları da vardı.

📌 Örneğin; örgüt üyelerinin aynı yerde iki kez toplanmaları yasaktı. Hiçbir örgüt üyesi bir sonraki toplantının nerede olacağını ve birbirlerinin isimlerini dahi bilmiyordu çünkü bu sırların ifşası ölümle cezalandırılıyordu

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