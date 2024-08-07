Amerika tarihinin en acımasız gizli örgütü: Ku Klux Klan
Beyaz ırkın üstünlüğünü vurgulayan tuhaf kıyafetleri, ritüelleri, ırkçı işkence ve cinayetleri ile Ku Klux Klan, Amerika'nın en acımasız gizli örgütü olarak tarihe geçmişti. Hiçbir yasaya uymayan bu gizli örgüt, zaman zaman hükümet baskısı ile karşılaşsa da organize cinayet ve işkencelerini durdurmak kolay olmadı. Amerika tarihine damga vuran bu acımasız gizli örgütün detaylarını sizler için hazırladık...
Giriş Tarihi: 07.08.2024
10:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:56
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1881 - 1865 ardından ülke genelinde büyük bir değişime gidildi. Bu yeniden yapılanma döneminde ülke genelinde köle sistemi kaldırıldı ve siyahilere yönelik yeni haklar tanındı. Amerikan İç Savaşı'nın
📌 Bu değişim,
kurulmasına sebep olan en büyük Ku Klux Klan'ın nedendi. Uzun yıllar boyunca korku oluşturan bu gizli örgüt, Amerika'nın 24 Aralık 1865'te Tenessee eyaletinde kuruldu.
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geri getirilmesini ve Köleliğin kaldırılmasını talep eden bu ırkçı örgütün başlangıçta amacı insanları sadece korkutmak ve kendi aralarında eğlenmekti. Geceleri şehrin sokaklarında yüzleri örtülü ve tuhaf beyaz giysileri ile yürüyor ve gizemli eylemler düzenliyorlardı. siyahilere tanınan hakların
📌 Bu eylemlerle yavaş yavaş popülerliği artan örgüt, köle sisteminin kaldırılmasını istemeyen ve siyahilere yönelik
davranışlarda bulunan insanlar arasında hızla ırkçı popülerlik kazandı.
📌 1868 yılında
Ku Klux Klan tüm terör örgütlerini kendi etrafında birleştirmeyi başarmıştı. Gittikçe kalabalıklaşan bu örgüt, sistemli olmak için adını verdikleri kendilerine özgü bir anayasa geliştirmişlerdi. "Reçete"
📌 Amerika'yı
ve ülkede her siyahilerden kurtarmak Ku Klux Klan üyelerinin iki ırkın eşitliğine izin vermemek haline geldi. asıl amacı
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Ku Klux Klan çok karmaşık bir yapı sistemine sahipti. Örgüt başkanı üyelerinin içinden seçtiği en dahi kişilerle adını verdiği bir konsey oluşturmuştu. "Büyük Sihirbaz"
📌 Kendilerince isimlendirdikleri devletlere ve illere gizemli isimlere sahip grup üyelerini atadılar.
ve "Büyük Ejderhalar" bunlardan bazılarıydı. "Büyük Tiranlar"
📌 İşkence ve öldürme üzerine kurulu bu örgütün, karmaşık bir komplo sistemine sahip
vardı. bazı kuralları da
📌 Örneğin; örgüt üyelerinin
yasaktı. Hiçbir örgüt üyesi bir sonraki aynı yerde iki kez toplanmaları ve toplantının nerede olacağını dahi bilmiyordu çünkü bu birbirlerinin isimlerini sırların ifşası ölümle cezalandırılıyordu