Sovyetler Birliği'nin ölüm kampı: GULAG

◼ Dünyada kötü nam salmış olan Sovyetler Birliği'nin Türk topluluklarına ve coğrafyasına verdiği zararları yakın tarihten ötürü biliyoruz. Bilhassa Stalin döneminde insanlık dışı türlü faaliyetin, farklı gerekçelerle uygulandığını da...

◼ Bu faaliyetler arasında, insanlığın onurunu yerle bir eden bir kamp mevcuttu. Günümüzde dahi ismini duyanın bir adım geri çekildiği. GULAG kampları...

Stalin kimdir?

Gürcü asıllı olan Josef Stalin, Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteridir. Daha sonra Sovyetler Birliği'ni başına geçen Stalin, 1924'te yani ölümüne kadar ülkesini diktatörlük ile yönetmiştir.