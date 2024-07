Sovyetler Birliği'nin ölüm kampı: GULAG

◼ Stalin'in zaman içinde artan baskıcı tavırları ve rejimin her an yıkılacağı korkusu GULAG kamplarına daha çok insanın alınmasına sebep oluyordu.

◼ Halk, yöneticiler hakkında kötü konuşamıyor, kötü bile düşünemiyordu. Çünkü aksi durumda kendilerini direkt GULAG kamplarında bulacaklarını iyi biliyorlardı. Bunun yanında muhalif duruş sergilemek, insanlar hakkında şakalar yapmak ve bir parça ekmek çalmak GULAG kamplarına alınma gerekçelerindendi.