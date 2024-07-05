Sovyetler Birliği'nin ölüm kampı: GULAG
Sovyetler Birliği'nin kurulması dünyadaki tüm dengeyi bozmuş ve milyonlarca insanın hayatına mal olan savaşlara neden olmuştu. İnsanlık dışı tutumuyla kötü bir nam salan Stalin, Lenin'den devraldığı GULAG kamplarında, 18 milyon insanı türlü gerekçelerle mahkum etmiş ve en az 2 milyon insanın ölümüne sebebiyet vermişti. Peki, bu kamplara kimler alınıyordu? İşkence yöntemleri nelerdi? İşte, Sovyetler Birliği'nin karanlık yüzü GULAGLAR...
Giriş Tarihi: 05.07.2024
13:13
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
13:49
◼ Dünyada kötü nam salmış olan
Sovyetler Birliği'nin Türk topluluklarına ve coğrafyasına verdiği zararları yakın tarihten ötürü biliyoruz. Bilhassa Stalin döneminde insanlık dışı türlü faaliyetin, farklı gerekçelerle uygulandığını da...
◼ Bu faaliyetler arasında, insanlığın onurunu yerle bir eden bir kamp mevcuttu. Günümüzde dahi ismini duyanın bir adım geri çekildiği.
... GULAG kampları
Stalin kimdir?
Gürcü asıllı olan Josef Stalin, Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteridir. Daha sonra Sovyetler Birliği'ni başına geçen Stalin, 1924'te yani ölümüne kadar ülkesini diktatörlük ile yönetmiştir.
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GULAG kampları nasıl kuruldu?
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GULAG kamplarını anlatmadan önce buna zemin hazırlayan sebeplerden bahsedelim. Ekim Devrimi'nin lideri Lenin, Sovyetler Birliği'ni kurmuştu. Fakat böylesine geniş sınırlara sahip olması beraberinde endişeyi de getiriyordu.
◼ Çünkü toprakları bu denli geniş olan bir
ülkede birliği, huzuru ve barışı sağlamak çok da kolay olmayacaktı. Bunun farkında olan Lenin, 25 Nisan 1930 tarihinde zorunlu kampların kurulması talimatını verdi.
Lenin kimdir?
Tam adıyla Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen ismiyle de Lenin, Rus politikacıdır. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusudur. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi'nin ilk lideri olarak da bilinir.
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GULAG adı verilen bu toplama kampının açılımı Rusçada yani "Glavnaye Upravlenniye Lagerey" veyahut Kamplar Genel Müdürlüğü "dir. Çalışma ve Islah Kampları Baş İdaresi
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Lenin'in amacı; fikirleri yeni düzene hizmet etmeyen, baş kaldırabilecek tiplemeleri ve vatanına sadık olmayan halkı eğitmekti. Tabi bununla Sovyetler Birliği'nin ihtiyacı olan iş gücünü sağlamaktı.
Sovyetler Birliği
Tam ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 30 Aralık 1922'de Lenin tarafından günümüzdeki Rusya topraklarında kurulmuştur.
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SSCB'nin başına Stalin'in geçmesiyle 1930 ve 1950 yılları arasında kampları insanlar için en acımasız yerlere, adeta cehenneme dönüşmüştü. GULAG
◼ Az olan kamp sayısı
Stalin'in emriyle 53 müdürlüğe ve 423 çalışma kampına çıkarılmış, başta birkaç yerde bulunan kamplar zamanla SSCB'nin her noktasına yayılmıştı.
GULAG kamplarına kimler alınıyordu?
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Stalin'in zaman içinde artan baskıcı tavırları ve rejimin her an yıkılacağı korkusu GULAG kamplarına daha çok insanın alınmasına sebep oluyordu.
◼ Halk, yöneticiler hakkında kötü konuşamıyor, kötü bile düşünemiyordu. Çünkü aksi durumda kendilerini direkt
GULAG kamplarında bulacaklarını iyi biliyorlardı. Bunun yanında muhalif duruş sergilemek, insanlar hakkında şakalar yapmak ve bir parça ekmek çalmak GULAG kamplarına alınma gerekçelerindendi.
Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?