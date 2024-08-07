HAMAS'ın yeni siyasi lideri: Yahya Sinvar
31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen suikast sonucunda şehit olan İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinvar, HAMAS siyasi büro lideri oldu. 62 yıllık hayatının 23 yılını işgalci İsrail hapishanelerinde geçiren Sinvar, Askalanlı bir ailenin evladı olarak Gazze'de doğmuştu. Filistin direnişinin meşhur isimlerinden isimlerinden Sinvar, uzun yıllar kaldığı hapishanede "Diken ve Karanfil" adında bir kitap da kaleme almıştı. İşte, HAMAS siyasi büro lideri Yahya Sinvar hakkında bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 07.08.2024
15:15
HAMAS'ın Yeni Siyasi Lideri
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31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehadete eren İsmail Heniyye'nin ardından HAMAS'ın Siyasi Büro lideri olarak Yahya Sinvar seçildi.
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HAMAS, açıklaması ile durumu ilan etti. Peki "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor." Yahya Sinvar kim?
SUİKASTE UĞRAYAN HAMAS LİDERLERİ
Yahya Sinvar kimdir?
◾ Sessiz kişiliği ile bilinen
Sinvar takvimler 29 Ekim 1962 tarihini gösterdiğinde Gazze'de yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Ailesi aslında Filistin'in kadim şehirlerinden olan Askalanlıydı.
Askalan neresi?
Günümüzde Aşkelon olarak bilinen şehir Filistin'in güneyinde bulunur. Özellikle Roma ve Hristiyanlık dönemlerinde büyük bir merkez olan şehir çınar, ceviz ağaçları, kına ve sarımsağı ile meşhurdu.
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1948'de İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak ilan edilmesi bölgede ciddi bir demografik değişime yol açmıştı. Sinvar'ın ailesi de 1948 Savaşı'nda mülteci olmuş ve Gazze'ye yerleşmişti. Bu HAMAS'ın önde gelen isimlerinin hemen hemen hepsinde aynıydı.
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Zorlu ve mücadele dolu bir çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından Sinvar, Gazze İslam Üniveristesi Arap Dili bölümünden mezuniyet derecesi aldı.
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Gençlik yıllarından itibaren Filistin'in özgürlüğü için çalışmalara katılan Sinvar, ilk defa 1982 yılında işgalci İsrail güçleri tarafından hapishaneye atıldı.
KUDÜS VE FİLİSTİN KRONOLOJİSİ
◾ İlk hapishane döneminde
Salah Şehade ile tanışan Sinvar, bu yıllarını organizasyon ve İbranice öğrenmeye adadı. Sinvar her zor zamanını kendisi için bir avantaj kılmıştı.
Salah Şehade kimdir?
1952 - 2002 yılları yılları arasında yaşayan Şehit Salah Şehade Kassam Tugayları Başkomutanı idi.
◾ Kısa bir süre sonra hapishaneden çıkan
Sinvar 1985'de tekrar "İslami Faaliyetler" sebebiyle tutuklandı. Bu durum hayatının 23 senesini işgalci hapishanelerde geçirecek olan Sinvar için bir alışma süreciydi.
◾ Özgürlüğünü kazandıktan sonra
MAJD grubunu kuran Yahya Sinvar, İsrail ile işbirliği yapan isimleri tespit etmeye kendisini adadı. Çünkü bu kutlu dava işbirlikçiler yüzünden sekteye uğruyordu.
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1988 yılında tekrar tutuklanan Sinvar, artık işgalciler için " risk" demekti. Bu sebeple kendisine 4 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
5 BAŞLIKTA FİLİSTİN MESELESİ