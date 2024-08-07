HAMAS'ın yeni siyasi lideri: Yahya Sinvar

Yahya Sinvar kimdir?

◾ Sessiz kişiliği ile bilinen Sinvar takvimler 29 Ekim 1962 tarihini gösterdiğinde Gazze'de yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Ailesi aslında Filistin'in kadim şehirlerinden olan Askalanlıydı.

Askalan neresi?

Günümüzde Aşkelon olarak bilinen şehir Filistin'in güneyinde bulunur. Özellikle Roma ve Hristiyanlık dönemlerinde büyük bir merkez olan şehir çınar, ceviz ağaçları, kına ve sarımsağı ile meşhurdu.

◾ 1948'de İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak ilan edilmesi bölgede ciddi bir demografik değişime yol açmıştı. Sinvar'ın ailesi de 1948 Savaşı'nda mülteci olmuş ve Gazze'ye yerleşmişti. Bu HAMAS'ın önde gelen isimlerinin hemen hemen hepsinde aynıydı.