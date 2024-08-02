Suikaste uğrayan HAMAS liderleri

Halid Meşal

◾ HAMAS'ın şehit olan Siyasi Büro lideri İsmail Heniyye'den önceki ve sonraki lider olan Halid Meşal, işgalci İsrail'in sıklıkla takip ettiği isimlerden birisi oldu. 1997'de sıradan bir gün Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisine yürüyen Halid Meşal sokakta iki MOSSAD ajanının suikastine uğramıştı.

◾ Şırınga ile vücuduna zehir enjekte edilen Meşal hastanede zor günler geçirdi ve Ürdün'ün baskıları ile işgalciler panzehiri vermeyi kabul ettiler. Ayrıca bu hadise sonunda İsrail hapishanedeki Ahmed Yasin'i de özgür bırakmak zorunda kalmıştı.

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