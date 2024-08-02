Suikaste uğrayan HAMAS liderleri
1948 yılında tüm dünyanın gözü önünde Müslümanların hakkı gasbedilerek, hukuksuzca bağımsızlığını ilan eden siyonist İsrail o tarihten bu yana bölgeyi sürekli büyük bir kaosa sürüklüyor. Filistin'in özgürlüğü için başlatılan I. İntifada'dan günümüze işgalciler HAMAS liderlerine suikast düzenliyor. Özellikle son yirmi yılda artarak devam eden suikastler sonucunda pek çok tarihi, önemli isim şehadete ulaştı.
Giriş Tarihi: 02.08.2024
15:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
16:19
◾ 31 Temmuz günü
İran'ın başkenti Tahran'da işgalci İsrail tarafından şehit edilen HAMAS Siyasi Büro lideri İsmail Heniyye HAMAS içinde suikaste uğrayan ilk isim değildi. Siyonist İsrail bazı tarihlerde gerçekleştirdiği insanlık dışı suikastlerle Filistin direnişini kırmaya çalıştı.
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1963 yılında Gazze'de gözlerini açan İsmail Heniyye'nin hayatı baştan aşağı mücadele, emek, özveri ve sadakat kavramları ile çevriliydi. Bayram gününde çocuklarını ve torunlarını şehit verdiğinde büyük bir metanet göstererek mümince bir duruş sergilemişti.
5 BAŞLIKTA FİLİSTİN MESELESİ
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1999 - 2004 yılları arasında HAMAS kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yapan İsmail Heniyye büyük bir figürün yanında yetişmişti. 2006' da seçilmesine rağmen 2007'de görevden el çektirildi. Evet, onun hayatı içinde nice hikmetler bulunan bir mücadele öyküsüydü.
◾ 31
Temmuz'daki şehadetinin ardından gözler siyonistlerin daha önceden gerçekleştirildiği suikastlere çevrildi. Filistin'in özgürlüğünü kendine hedef edinen HAMAS daha önce Şeyh Ahmed Yasin, Halid Meşal, Yahya Ayyaş, Rantisi, Salih el-Aruri,Adnan el-Gul, Reyyan gibi pek çok ismi suikaste kurban vermişti.
Şeyh Ahmed Yasin
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HAMAS'ın kurucusu olarak kabul edilen Şeyh Ahmed Yasin hareketin tartışmasız en etkili ismiydi. Askalan şehri yakınındaki el-Cura köyünde 1937'de doğan Yasin'in hayatı büyük bir mücadele örgüsüydü.
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1952 yılında felç kalan ve bu tarihten itibaren tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ahmed Yasin'in yaşamı Müslümanlar için güzel bir örnek teşkil etti. El-Ezher Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Filistin'de öğretmenlik yapan Yasin 1987'de HAMAS'ın kuruluşunun ardından grubun önde gelen ismi olarak kabul edildi.
FİLİSTİN TARİHİNDE ÖNE ÇIKAN ZAMANLAR
◾ Faaliyetleri sebebiyle
1989 - 1997 yıllarını işgalcilerin hapishanelerinde geçiren Ahmed Yasin, 6 Eylül 2003'de bir jetin hedefi oldu. Lakin bu saldırıdan kurtuldu.
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22 Mart 2004 sabahı, Ahmed Yasin ve korumaları namazdan dönerken bir helikopterden açılan ateş sonucu sokaktaki insanlarla beraber şehadet mertebesine ulaştılar.
Halid Meşal
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HAMAS'ın şehit olan Siyasi Büro lideri İsmail Heniyye'den önceki ve sonraki lider olan Halid Meşal, işgalci İsrail'in sıklıkla takip ettiği isimlerden birisi oldu. 1997'de sıradan bir gün Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisine yürüyen Halid Meşal sokakta iki MOSSAD ajanının suikastine uğramıştı.
◾ Şırınga ile vücuduna zehir enjekte edilen
Meşal hastanede zor günler geçirdi ve Ürdün'ün baskıları ile işgalciler panzehiri vermeyi kabul ettiler. Ayrıca bu hadise sonunda İsrail hapishanedeki Ahmed Yasin'i de özgür bırakmak zorunda kalmıştı.
FİLİSTİN OSMANLI'DAN NASIL KOPARILDI?