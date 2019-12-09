Arama

Menu

Filistin Osmanlı'dan nasıl koparıldı?

Filistin, geçmişi tarih öncesi döneme uzanan, asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir belde. Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs'ü çevreleyen Filistin topraklarında, tarih boyunca kan ve gözyaşı hiç durmadı. 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Filistin, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde Siyonizmin hedefi oldu. Peki, dünyaya yayılan Yahudileri bir araya toplamaya çalışan Herzl ile Sultan II. Abdülhamid arasında nasıl bir konuşma geçti? Filistin topraklarının işgali nasıl meşru kılındı?

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 15:39
  • 1
  • 23
TARİH BOYUNCA FİLİSTİN’DE KİMLER HÜKÜM SÜRDÜ?
TARİH BOYUNCA FİLİSTİN’DE KİMLER HÜKÜM SÜRDÜ?

Kudüs merkezli Filistin toprakları MÖ 2000 bin yıllarında Arap, MÖ 1800'de Hitit, MÖ 1286'da Mısır hâkimiyetine girdi. Ardından, Hz. Musa öncülüğündeki İsrailoğulları buraya yerleştiler.

Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ın yönetimi altında idare edilen bölgede, sürgünler ve işgallerle dolu yıllardan sonra MÖ 64'te Roma egemenliği başladı. Bu dönemde 30 yıllarına kadar Hz. İsa vardı.

  • 2
  • 23
FİLİSTİN NE ZAMAN MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN FETHEDİLDİ?
FİLİSTİN NE ZAMAN MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN FETHEDİLDİ?

Filistin toprakları 395'te Bizanslıların eline geçti. 637 yılını takiben tümüyle İslam hâkimiyetine girdi. Haçlıların işgal ettiği Filistin'i, 1187 yılında Selahaddin Eyyubi özgürlüğüne kavuşturdu.

Filistin, önce Emeviler, ardından Abbasiler, Fatımiler ve Selçuklular dönemlerini geçirdi ve 1516'da Osmanlı toprağı oldu. 400 yıllık Osmanlı hâkimiyetinde bölge Kudüs, Gazze ve Nablus sancaklarına ayrıldı. Ancak, Yahudilerin Filistin hayali tarihin hiçbir döneminde sönmedi.

  • 3
  • 23
THEODOR HERZL ÖNCÜLÜĞÜNDE YAHUDİLER BİRLEŞMEYE BAŞLADI
THEODOR HERZL ÖNCÜLÜĞÜNDE YAHUDİLER BİRLEŞMEYE BAŞLADI

1896 yılından sonra aslen gazeteci olan Theodor Herzl'in önderliğinde, dünyaya yayılan Yahudilerin tekrar Filistin'de toplanıp bir devlet kurması için çalışmalara başlandı.

Herzl, 1897'de İsviçre'de topladığı Siyonist Kongre'de temel hedef ve yöntemleri tespit etti.

  • 4
  • 23
SİYONİZM HEDEFLERİ İÇİN TOPRAK SATIN ALDILAR
SİYONİZM HEDEFLERİ İÇİN TOPRAK SATIN ALDILAR

Siyonist hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, Avrupa'da örgütler kuruldu, fonlar oluşturuldu.

Toplanan paralarla Filistin'de yaşayan Araplardan geniş topraklar satın alındı ancak; asıl amaç için bunlar yeterli olmadı.

  • 5
  • 23
THEODOR HERZL’İN ABDÜLHAMİD’E GİZLİ TEKLİFİ
THEODOR HERZL’İN ABDÜLHAMİD’E GİZLİ TEKLİFİ

Theodor Herzl, 1901 yılında Sultan II. Abdülhamid ile yaptığı bir görüşmede, gizli kalmak şartıyla "Avrupa borsasını ellerinde tutan Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün borçlarını ödemesi karşılığında Filistin'de bir yurt verilmesini" teklif etti.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN