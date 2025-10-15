Yalnız ve çaresiz hissettiğinde bunları hatırla

1 /10 İnsan yalnız yaşayamaz













🔹 Yalnız hissetmek bu dünyada bir insanın yaşayabileceği en zor duygulardan biri. Çünkü insan yalnız yaşayabilen bir canlı değildir. Var olan tüm canlılar gibi sevdikleriyle nefes alır.

🔹 Yalnız kalmak veyahut yalnızlığa mahkum edilmek insanın elini ayağını bağlar bu da çaresizliği doğurur. Çaresiz hissetmek de en az yalnızlık duygusu kadar yaralar insanı...