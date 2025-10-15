Yalnız ve çaresiz hissettiğinde bunları hatırla
Yalnız ve çaresiz hissettiğinde bunları hatırla; Allah (CC) Teala'yı, dua etmenin gücünü, ibadetlerin huşûsunu, tesbih etmenin önemini hepsini hatırla. Sevgili Peygamberimizin hayatını ve sünnetlerini hatırla. Bakara suresi 186, Haşr suresi 1 ve Hadîd suresi 4. ayetini aklından çıkarma. Hakiki mümin, Allah'ı anar, O'nu düşünür ve daima beraber olduğunu bilir. Hatırla ve unutma; yalnız ve çaresiz olmadığını hatırla...
🔹 Yalnız hissetmek bu dünyada bir insanın yaşayabileceği en zor duygulardan biri. Çünkü insan yalnız yaşayabilen bir canlı değildir. Var olan tüm canlılar gibi sevdikleriyle nefes alır.
🔹 Yalnız kalmak veyahut yalnızlığa mahkum edilmek insanın elini ayağını bağlar bu da çaresizliği doğurur. Çaresiz hissetmek de en az yalnızlık duygusu kadar yaralar insanı...
🔹 Sosyal çevremiz bazen bu duygularla baş etmemiz de çok da olumlu katkılar da bulunamayabiliyor. İşte, burada hatırlayacağız, yalnız olmadığımızı.
🔹 Hatırlayacaksın Bakara suresi 186. ayetini. "Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler."
🔹 Yalnız ve çaresiz hissettiğinde ilk hatırlayacağın dua etmenin verdiği teslimiyet olmalı. Ne diyor Allah (CC) Teala, "iğne ucu kadar da olsa iste" o halde biz neden sığınmamız gereken yere ve daima orada olmamız gereken yere geç gitmek de ısrarcıyız?
🔹 Bu ısrar neden? Rabbimize sığınacağımız yerde neden sığınacak başka limanlar, başka yerler arıyoruz ki inatla?
🔹 "Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı (CC) tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. " Dünyada var olan her şey Allah'ı (CC) zikrediyorsa sen neden etmiyorsun?
Haşr suresi 1. ayet
🔹 Kur'an-ı Kerim, dua, tesbih, ibadetlerimiz ve kulluğunu daima hatırla. Bilhassa çaresiz hissettiğinde sığınacak yer aradığında, varlıklarının kıymetini bil.
🔹 "Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir."
Hadîd suresi 4. ayet
AYETİN TEFSİRİ
🔹 O kalplerin derinliklerinde bulunanları dahi bilmektedir. Tesbih, kısaca, bir yandan şuurlu varlıkların iradî olarak Allah Teâlâ'nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları diğer yandan da evrendeki bütün varlıkların ilâhî yasalara zorunlu olarak boyun eğip O'nun hükümranlığını itiraf etmeleri anlamına gelir.