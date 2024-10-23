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KÜLTÜR SANAT

Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için 8 saatlik performans

Polonyalı sanatçı Igor Dobrowolski, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki halkın yaşadıklarına dikkati çekmek amacıyla 8 saat süren, iki aşamalı tek kişilik bir performans sanatı sergiledi.

Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için 8 saatlik performans
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 11:59:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:59

Dobrowolski, sosyal medya hesabı üzerinden, Filistin halkının yaşadıklarına dikkati çekmek amacıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirdiği performans sanatına ilişkin video paylaştı.

Videoda, Dobrowolski, çok sayıda sanat eserinin bulunduğu sergide, farklı renklerde çöp poşetleriyle dolu, üzerinde gülen emoji figürünün yer aldığı bir çöp konteynerinin önünde, elleri ve gözleri bağlı, yerde kefiyeyle ve Gazze'de bebek cesetlerinin sarıldığı kefenlere benzeyen figürlerle, dizlerinin üzerine çökmüş halde 7 saat boyunca durdu.

Bu performansıyla "dünyanın sözde en ahlaklı ordusu tarafından Filistin'de tutulan; hapsedilmiş, işkence kurbanı, çaresiz bir mahkumu" tasvir eden Dobrowolski, 7 saatin ardından kendisini takip eden kalabalıkla beraber sanat galerisinden ayrılarak elleri ve gözleri bağlı şekilde kentte yürüyüşe başladı.

Dobrowolski, 1 saat süren yürüyüş boyunca McDonald's ve Starbucks gibi İsrail'e verdiği destekle bilinen markaların önünde durarak elinde emoji figürüyle performansını sürdürdü.

Yürüyüş anlarına ait görüntüler, sanat galerisindeki ziyaretçiler tarafından izlendi.

Bu iki aşamalı tek kişilik performans sanatının "renklerle dolu ama başkalarının farklılığına kayıtsız kalan gerçeklikle yüzleşme" niteliğinde olduğuna vurgu yapılan videoda, "Bu performans, özellikle günlük acıların görmezden gelindiği Filistin'deki durum bağlamında dünyanın, soykırım ve insanlık trajedisinden gözlerini ne kadar kolay çevirdiğini göstermeyi amaçlıyordu." denildi.

Dobrowolski'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve Filistin'deki insani duruma dikkati çektiği, "Sempati İfadeleriyle" adlı performansı, 16 Kasım'a kadar sergilenmeye devam edecek.

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Etiketler Varşova Gazze Filistin Polonya

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