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Hulefa-i Raşidin'in nasihatleri

İslam tarihi içinde Allah Resulü'nden (SAV) sonraki en güzel devir Hulefa-i Raşidin dönemiydi. Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından Hz. Ebubekir'in (RA) halife olması ile başlayan, sırasıyla Hz. Ömer b. Hattab (RA) ve Hz. Osman b. Affan'ın (RA) dönemleri ile devam eden ve Hz. Ali'nin (RA) vefatı ile sona eren tarihi aralık Hulefa-i Raşidin olarak anılır. Sizler için Resulullah'ın (SAV) halifeleri ve ümmetin büyükleri olan Hulefa-i Raşidin'in nasihatlerini araştırdık.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:43
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Çok söz kişiyi unutkan yapar.

Hz. Ebubekir (RA)

YETERİNCE ŞÜKREDİYOR MUYUZ?

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Cehennemi çok zikredip hatırlayın! Zira onun harareti pek şiddetli, derinliği çok fazla ve kamçıları da demirdendir.

Hz. Ömer (RA)

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En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah'ın nurundan istifade edendir.

Hz. Osman (RA)

MUHYİDDİN İBN ARABİ'NİN KALEMİNDEN İNCİLER

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Akıl gibi zenginlik; cehalet gibi fakirlik; edeb gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur.

Hz. Ali (RA)

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Ölüme karşı haris ol, sana hayat verilir.

Hz. Ebubekir (RA)

KUR'AN-I KERİM'DE DUA ANLAMINA GELEN KAVRAMLAR

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