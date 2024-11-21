Hulefa-i Raşidin'in nasihatleri

İslam tarihi içinde Allah Resulü'nden (SAV) sonraki en güzel devir Hulefa-i Raşidin dönemiydi. Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından Hz. Ebubekir'in (RA) halife olması ile başlayan, sırasıyla Hz. Ömer b. Hattab (RA) ve Hz. Osman b. Affan'ın (RA) dönemleri ile devam eden ve Hz. Ali'nin (RA) vefatı ile sona eren tarihi aralık Hulefa-i Raşidin olarak anılır. Sizler için Resulullah'ın (SAV) halifeleri ve ümmetin büyükleri olan Hulefa-i Raşidin'in nasihatlerini araştırdık.