Yeterince şükrediyor muyuz?

➡ Şükür , insanın kendisine verilen nimetlere karşı Allah'a teşekkür etmesidir. Basit olarak görünse de başlı başına bir yaşam biçimi, tutum, erdem biçimidir. Kişiliğin bir bölümünü de yansıtır. Yaşama değer katma anlamı da vardır. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Müslümanların verilen nimetlere şükretmeleri gerektiğini belirtir, eğer şükrederlerse nimetini artıracağına dair söz verir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ve sahabiler şükür ve şükretmenin önemi üzerinde ziyadesiyle durmuştur.

➡ Şükretmenin motive eden bir yanı da vardır. Elimizde olanlara, bize verilenlere şükrettiğimiz zaman, onların kıymetini de anlamış oluruz. Bu duygu ile etrafımıza olumlu duygulardan başka bir duygu vermemiş oluruz. Bizi gören ne kadar huzurlu olduğumuzu görür. Çünkü kendimizi iyi hissederiz. Teşekkür etmek dışa dönüklüktür, yani hediyeyi verene şükür, tevazu içerir, Allah'ın hikmeti olmadan var olmamızın ya da her ne isek o olmayacağımızın farkında olmaktır.

📚 Sınırlı dünyada sonsuzluğu idrak: Hamd, şükür ve dindarlık