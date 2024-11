Yeterince şükrediyor muyuz?

➡ İslam, insanın dünyadaki yolculuğunda şükretmenin ne denli önemli olduğunu vurgular. Kur'an-ı Kerim'de şükür kavramı, 70'ten fazla ayette geçer ve Rabbimiz bizlere şükrün önemini tekrar tekrar hatırlatır. Allah, Nahl Suresi 18. Ayette şöyle buyurur:

"Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir."

➡ Bu ayet, bizlere her an şükredecek sayısız nimetin verildiğini gösteriyor. Ancak ne yazık ki çoğu zaman nimetlerin farkında olamıyoruz. İslam'da şükür, yalnızca verilen nimetlere teşekkür etmek değil, aynı zamanda bu nimetleri bilinçli bir şekilde kullanmak anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (sav) de bizlere hayatın her anında şükretmenin önemini öğretmiştir. Örneğin, bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: "Müminin durumu ne hoştur! Onun her hali kendisi için bir hayırdır. Bu da ancak mümine mahsustur. Ona bir iyilik erişse şükreder, bu onun için hayır olur; bir musibet erişse sabreder, bu da onun için hayır olur." (Müslim, Zühd, 64)

➡ Bu hadis, şükrün yalnızca refah anlarında değil, zorluk anlarında da hayati bir öneme sahip olduğunu gösterir. Şükretmek, Rabbimizin bize sunduğu nimetlerin farkında olmaktır. Nimetlerin farkına vardıkça hem dünyada hem de ahirette huzur buluruz. Unutmayalım ki, şükretmek sadece dilde bir teşekkürden ibaret değildir. Şükür, ruhumuzun derinliklerinde hissettiğimiz bir minnettarlık halidir. Bu yüzden, hayatımızın her anında şükretmeyi ve bu güzel hali başkalarına da yaymayı bir sorumluluk olarak görmeliyiz.

📚 Şükür nedir, nasıl yapılır? İslam'da şükretmenin önemi...